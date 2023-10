Com autorização da CVM, empresa emite mais de R$ 18 milhões em tokens em apenas 1 dia

A tokenização vem avançando cada vez mais no Brasil e recentemente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu autorização para a PeerBr, empresa focada em tokenização do grupo GCB, operar com crowdfunding, habilitando a empresa a emitir tokens ligados a valores mobiliários.

Ao Valor, Bernardo Srur, presidente da ABCripto, que ajudou no processo de aprovação da empresa, comemorou a aprovação em prazo recorde, curto prazo, de apenas 15 dias.

“Foi um dos pedidos mais ágeis. Entendemos que é um excelente prazo, e que a parceria entre ABCripto e CVM vai ajudar a criptoeconomia no Brasil. Nós temos o papel de deixar o processo cada vez mais eficiente”, defende.

Ainda segundo informações do jornal Valor, após a autorização a empesa já emitiu mais de R$ 18 milhões em tokens em apenas um dia. Destes, R$ 10 milhões são tokens vinculados a recebíveis de pequenas e médias empresas (PMEs), R$ 1 milhão em tokens de precatórios do Estado de São Paulo e R$ 3,8 milhões em recebíveis judiciais e R$ 3,5 milhões em recebíveis do agronegócio instrumentalizados em um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Todos os tokens são emitidos na blockchain Gnosis. Lucas Cordeiro, CPO do PeerBr, destacou que o protocolo da Gnosis é muito eficiente e isso motivou a escolha dele pela empresa.

Tokens RWA crescem

Um levantamento do Cointelegraph mostrou que somente no mês de agosto foram tokenizados e disponibilizados ao varejo R$ 24,96 milhões em tokens RWA no Brasil. Liqi e Mercado Bitcoin transformaram em tokens: fluxos de pagamento, recebíveis, cédulas de crédito bancário (CCB) e cotas de consórcio.

O maior volume tokenizado, em agosto, foi representado pelos tokens de fluxo de pagamento, com R$ 15,2 milhões destes ativos digitais sendo disponibilizados pelo Mercado Bitcoin (MB). Esses tokens são baseados em valores a serem recebidos por uma empresa, que são repassados aos detentores do ativo quando o pagamento é feito.

O setor de RWA, nos dados da plataforma rwa.xyz, se encontra no valor total de R$ 3,33 bilhões. Até o fim de agosto, o segmento exibiu crescimento de 453% fora do Brasil em 2023.

Em outra novidade no setor, a Liqi, anunciou que os holders do token RWA do Coritiba Foot Ball Club, vão receber R$ 446.791,37 referente à transferência do jogador Domilson Cordeiro dos Santos, conhecido como Dodô, que jogava no Shakhtar Donetsk e foi vendido no ano passado para o Fiorentina.

Em setembro de 2022 os holders do token já receberam a primeira parcela do pagamento pela venda do atleta e agora receberam a segunda, resultando em um valor total de R$ 915.754,35 transferidos proporcionalmente para os investidores do Coritiba Token.

Segundo a Liqi, está previsto que no início de 2024 os detentores do token recebam a terceira parcela, assim que o clube italiano fizer o pagamento.

