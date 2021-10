Com ações listadas na B3, Dotz agora permite trocar pontos por bitcoin

Mais uma empresa com ações listadas na B3 anunciou iniciativa ligada ao mercado de criptomoedas. Agora, a Dotz oferece aos seus clientes a possibilidade de realizar resgate de pontos e trocá-los por bitcoin, através de uma parceria com a corretora cripto Foxbit.

A empresa, que passou pelo IPO em maio deste ano e, entre outros negócios, fechou colaboração com o Ant Group, braço financeiro do gigante Alibaba, diz que a iniciativa é "mais um passo no universo de digital finance e da inovação".

“Além de uma inovação, estamos ampliando as possibilidades de uso da moeda Dotz e dando mais liberdade para que o nosso consumidor escolha o que realmente tem impacto em seu dia a dia. Já tínhamos saído à frente trazendo a conversão de Dotz em dinheiro na conta digital e, agora, o cliente pode transformar o saldo em criptomoedas também”, disse Ricardo Gazetta, diretor de Novos Negócios da Dotz.

“Queremos popularizar o bitcoin e as outras criptomoedas. A nossa parceria com a Dotz é mais um passo para isso se tornar realidade e cada vez mais pessoas terem contato com um mercado inovador e terem a liberdade de escolher o que fazem com seu dinheiro”, explicou Ricardo Dantas, Co-CEO da Foxbit.

A parceria, entretanto, não significa que a Dotz irá investir diretamente no mercado cripto, nem que irá enviar criptomoedas diretamente para as carteiras dos seus clientes ou que vai desenvolver uma solução com criptoativos para sua conta digital.

Os interessados em trocar seus pontos Dotz por bitcoin deverão fazer essa seleção no catálogo do programa de recompensas e receberão uma espécie de "voucher" na corretora cripto, onde receberão os ativos digitais. Para isso, o endereço de email utilizado no cadastro da conta deverá ser o mesmo no site da Dotz e na Foxbit.

Com um marketplace que movimentou 99 milhões de reais entre julho e setembro - uma alta de 76% em relação ao trimestre anterior - a Dotz poderá atrair novos investidores para o mercado de criptoativos.

