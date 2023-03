Coleção de NFTs vai enviar bitcoin à Lua em foguete de Elon Musk

Um projeto quer vender tokens não fungíveis (NFTs) para financiar o envio de bitcoin para a Lua com o apoio dos foguetes da SpaceX, empresa de turismo espacial de Elon Musk. A intenção é promover uma caça ao tesouro espacial em busca de uma carteira com 62 bitcoins em solo lunar.

Chamado de “Nakamoto_1”, o projeto pretende lançar seus NFTs no próximo dia 28 de março. Segundo seus idealizadores, 25% das vendas iniciais dos NFTs serão usadas para financiar um “Baú do Tesouro”. Outros 25% de todos os royalties de vendas secundárias também serão adicionados ao baú.

Os organizadores do projeto ainda incentivaram o envio de outros ativos para a carteira que será enviada à Lua: “Quem sabe o que mais pode acabar no Baú do Tesouro Nakamoto 1. Afinal, as chaves são públicas”.

Serão 24 mil NFTs comercializados por US$ 250 cada um, com o objetivo de arrecadar até US$ 6 milhões. Os artistas por trás da coleção são do estúdio de animação Golden Wolf, indicado ao Emmy, que foi adquirido pela Doodles, uma das maiores coleções de NFTs da atualidade.

Bitcoin na Lua

“Lançado no topo de um foguete SpaceX em direção à Lua, o rover Lunar Outpost MAPP* pousará perto do cume de conexão de Shackleton, perto do polo sul – um lugar onde nenhum humano ou rover jamais se aventurou antes. Neste veículo espacial há um pedaço de metal parafusado ao lado. Neste pedaço de metal há uma chave privada. Uma chave privada que desbloqueia o Nakamoto_1 Treasure Chest, um tesouro de cripto e NFTs. Tudo o que você precisa fazer é pegar uma carona até a Lua e encontrar a chave privada no rover”, afirmou o anúncio do Nakamoto_1.

O lançamento do foguete está previsto para ocorrer no quarto trimestre de 2023. Anteriormente, um foguete da SpaceX já levou o segundo brasileiro a ir para o espaço após um sorteio através de NFTs.

