Coleção de NFTs ligada a Mila Kunis e Ashton Kutcher é processada e multada em US$ 1 milhão nos EUA

A websérie "Stoner Cats", que contou com o apoio da produtora de Mila Kunis e com as vozes de Ashton Kutcher e outros atores famosos, foi processada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) sob a acusação de oferta ilegal de tokens não fungíveis (NFTs) e vai ter de pagar uma multa de US$ 1 milhão.

Alegações da SEC

Segundo a SEC, os NFTs da série tiveram pelo menos US$ 8 milhões em vendas. “Vincularam o sucesso da exposição ao valor dos NFTs”, alimentando as expectativas dos investidores de lucrar com eles, afirmou o documento da SEC.

Os investidores dos NFTs da websérie também foram incentivados a transacioná-los no mercado secundário por meio de royalties. “Stoner Cats 2 se envolveu em uma extensa campanha de mídia para promover os NFTs Stoner Cats antes e depois da oferta, quando os NFTs eram negociados no mercado secundário”, disse o documento.

A promessa era 2,5% em royalties para cada transação no mercado secundário. Isso encorajou os investidores a comprar e vender NFTs em pelo menos 10 mil transações secundárias no valor de mais de US$ 20 milhões, de acordo com a autarquia. Além disso, pelo menos 20% foram revendidos antes mesmo do primeiro episódio da websérie "Stoner Cats" ter ido ao ar, mostra o processo.

A empresa por trás dos NFTs de "Stoner Cats" concordou em pagar a multa de US$ 1 milhão e também terá de destruir os NFTs que ainda estão em sua posse, além de reembolsar os investidores que compraram os tokens.

A websérie animada que estreou em 2021 retratava a história de gatos que se tornam senscientes após a exposição à fumaça de maconha. Diversos atores famosos participaram como dubladores, entre eles Ashton Kutcher, Chris Rock, Jane Fonda e até mesmo Vitalik Buterin, que não é ator, mas é criador da Ethereum e um dos nomes mais influentes no mercado cripto.

