Corretora de criptomoedas CoinEx perde R$ 133 milhões após invasão

A corretora de criptomoedas CoinEx reconheceu na última terça-feira, 12, que registrou "transferências anômalas" para uma carteira desconhecida e sem histórico de interação com os endereços usados para armazenar criptoativos da exchange. O caso fez com que muitos especialistas apontassem um possível ataque hacker, que ainda não foi detalhado pela empresa.

De acordo com a plataforma de segurança blockchain Cyvers Alerts as perdas com as transferências chegariam a aproximadamente US$ 27 milhões, pouco mais de R$ 133 milhões, na cotação atual. A empresa compartilhou um alerta no X, antigo Twitter, sobre o golpe, destacando que havia identificado "transações suspeitas relacionadas à CoinEx".

Segundo a plataforma de segurança, teriam sido roubados US$ 18,12 milhões em ether, US$ 8,5 milhões em Tron e US$ 291 mil em Polygon. A empresa destacou que as possíveis causas para o ataque envolveriam "violações de controle de acesso, vazamento de chave privada, um golpe interno ou uma puxada de tapete", se referindo a um golpe tradicional no mercado cripto chamado de "rug pull".

Na tarde de quarta-feira, uma carteira usada pela CoinEx para fazer a custódia de criptomoedas realizou uma transferência de ethers para uma conta desconhecida hospedada no blockchain Ethereum. A conta que recebeu os ativos não tinha nenhum histórico anterior de transferências e pode ter sido criada especificamente para a operação.

Imediatamente após essa transação, a carteira da CoinEx começou a transferir grandes quantidades de tokens para o mesmo endereço. Aproximadamente 408.741 unidades da stablecoin pareada ao dólar Dai, 2,7 milhões de tokens Graph (GRT), 29.158 tokens Uniswap e muitos outros criptoativos foram transferidos da carteira.

Corretora confirmou perdas

A empresa de segurança blockchain PeckShield relatou o saque como "suspeito". Julio Moreno, chefe de pesquisa da CryptoQuant, também afirmou que o comportamento da carteira da CoinEx estava "estranho", já que as reservas de ether "estão agora basicamente zeradas".

Poucas horas depois, a CoinEx confirmou que sua plataforma havia registrado saques suspeitos. "[Nosso] Sistema de Controle de Risco detectou transferências anômalas de várias carteiras usadas para armazenar os ativos da exchange CoinEx", afirmou a corretora de criptomoedas, sem especificar quanto foi perdido.

A empresa acrescentou que uma "equipe de investigação especial" foi designada para determinar o que aconteceu. A CoinEx também afirmou que as criptomoedas retiradas são uma pequena parte das reservas totais da exchange e que os usuários "receberão 100% de compensação por qualquer perda devido a esta violação".

