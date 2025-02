Coinbase supera projeção de receita do mercado em 23%, com R$ 11 bilhões

A Coinbase divulgou na última quinta-feira, 13, os resultados financeiros relativos ao quarto trimestre de 2024. A maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos reportou uma receita total de US$ 2,3 bilhões (R$ 11 bilhões, na cotação atual) no período, superando as projeções do mercado em 23%.

De acordo com os dados divulgados pela companhia, a receita anual referente a 2024 foi de US$ 6,6 bilhões, com um lucro líquido de US$ 2,6 bilhões e um EBITDA ajustado de US$ 3,3 bilhões. A empresa atribuiu o bom resultado a uma maior adoção de ativos digitais por investidores, especialmente institucionais, e pela forte alta das criptomoedas no final de 2024.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Fábio Plein, diretor regional para as Américas, destaca que "no quarto trimestre de 2024, mercados internacionais geraram 19% da receita total, em comparação com 16% no quarto trimestre de 2023, e com o Brasil sendo parte importante disso".

"Os últimos meses mostraram que o setor cripto tem um futuro promissor pela frente, baseado em uma mudança radical no ambiente regulatório americano e em uma nova visão positiva em relação à cripto por parte do governo americano e de outros países", comentou o executivo.

Especificamente no caso do Brasil, Plein afirma que o mercado "rapidamente tornou-se prioritário para a Coinbase no mundo" e que a exchange continuará focada em aumentar a "nossa participação de mercado e acelerar nossos esforços de construção de marca iniciados em 2024", com a chegada da exchange ao mercado brasileiro.

Em uma carta enviada a acionistas, a Coinbase disse que o momento atual é o "início de uma nova era para as criptomoedas", destacando a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. "A voz da indústria cripto foi ouvida em alto e bom som nas eleições dos EUA, e a era da regulamentação através da aplicação da lei que paralisou a nossa indústria nos EUA está em vias de desaparecer".

"A administração Trump está agindo rapidamente para cumprir sua promessa de tornar os Estados Unidos a capital mundial de cripto, e os líderes do mercado estão percebendo e aumentando sua atenção e investimentos em cripto", avalia a corretora de criptomoedas.

Para 2025, a empresa diz que mantém os objetivos de "gerar receita, impulsionar utilidade e dimensionar nossas fundações". Os focos da companhia envolvem acelerar a adoção da USDC e expandir sua fatia de mercado, aumentar a receita de assinaturas e serviços, expandir o uso de criptomoedas para pagamentos e transformar a sua rede blockchain, a Base, na "líder do segmento de plataformas de segunda camada".