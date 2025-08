Coinbase revela investimento de R$ 1,2 bilhão em bitcoin e supera reservas da Tesla

A Coinbase revelou na última quinta-feira, 31, que realizou diversas compras de bitcoin ao longo do segundo trimestre deste ano. Ao todo, a maior corretora de criptomoedas dos EUA investiu aproximadamente US$ 222 milhões (R$ 1,23 bilhão, na cotação atual) no ativo.

Com o valor investido, foram adquiridas 2,5 mil unidades da criptomoeda. O investimento foi confirmado pelo CEO da Coinbase, Brian Armstrong, que afirmou em uma publicação no X, antigo Twitter, que a empresa espera que o ativo continue valorizando.

"Nós continuaremos comprando mais [bitcoin]", disse o executivo. Os investimentos elevaram a reserva da criptomoeda criada pela Coinbase para 11.776 unidades, avaliadas em mais de US$ 1,3 bilhão e com um custo total de aquisição na casa dos US$ 740 milhões.

As reservas, portanto, já resultaram em um lucro potencial para a empresa de US$ 614 milhões. Entretanto, a Coinbase não deu qualquer indicativo de que pretende vender as unidades no curto e no médio prazo. As compras também restabelecem o lugar da corretora em uma lista importante.

A expansão das reservas fez a Coinbase voltar à lista das 10 empresas com as maiores reservas corporativas de bitcoin e com ações negociadas na bolsa. A companhia superou a Tesla, empresa do bilionário Elon Musk e que não realiza novos investimentos no ativo há anos.

A maior detentora institucional da criptomoeda é a Strategy, com 628 mil unidades. Ela é seguida, respectivamente, pela Twenty One, a Bitcoin Standard Treasury Company, a Riot Platforms, a Trump Media & Technology Group, a Metaplanet, a Galaxy Digital e a CleanSpark.

As novas aquisições fizeram a Coinbase saltar da posição número 13 para a 10. O valor considera apenas unidades compradas pela exchange para a composição da reserva corporativa. Na prática, ela conta com mais de 884 mil unidades do ativo, provenientes dos seus serviços de custódia e negociação.

Além da divulgação dos investimentos, a Coinbase também anunciou a intenção de se tornar uma "corretora de tudo" nos Estados Unidos. A ideia é oferecer investimentos em ações tokenizadas, mercados de futuros e tokens em estágio inicial, sempre usando a tecnologia blockchain.

