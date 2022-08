Coinbase registra prejuízo de US$ 1,1 bilhão no 2º tri após desaceleração do mercado de criptomoedas

A gigante das exchanges de criptomoedas Coinbase citou uma desaceleração “veloz e furiosa” dos mercados de criptomoedas como a razão por trás de uma perda líquida impressionante de US$ 1,1 bilhão no segundo trimestre de 2022, que também viu o volume de negócios e a receita de transações despencando.

É o segundo trimestre consecutivo de prejuízo para a empresa de criptomoedas e a maior perda desde sua listagem na Bolsa de Valores Nasdaq em abril de 2021.

Os resultados, piores que as expectativas dos analistas, foram compartilhados em uma carta aos acionistas do segundo trimestre de 2022 da Coinbase na terça-feira, afirmando:

“A crise atual veio veloz e furiosa, e estamos vendo o comportamento do cliente espelhar o dos mercados em baixa do passado.”

A Coinbase disse que o segundo trimestre foi um "trimestre difícil" com o volume de negociação caindo 30% e a receita de transações caindo 35% na sequência.

“Ambas as métricas foram influenciadas por uma mudança na atividade do cliente e do mercado, impulsionada por fatores macroeconômicos e de crédito cripto”, escreveu.

Apesar da queda na receita de transações, o analista de ações da Morningstar, Michael Miller, disse à Reuters em um reportagem que, embora “a Coinbase não tenha visto uma migração em massa de sua plataforma […], seus usuários estão se tornando mais passivos em seus investimentos em criptomoedas”.

A exchange de criptomoedas registrou US$ 802,6 milhões em receita, uma queda de 45,1% em relação ao trimestre anterior e uma impressionante queda de 153,1% em relação ao trimestre do ano anterior. Seu prejuízo líquido, que totalizou US$ 1,1 bilhão, foi impulsionado principalmente por US$ 446 milhões em despesas não monetárias causadas por preços mais baixos de criptoativos no segundo trimestre.

No entanto, a Coinbase escreveu que, apesar da queda econômica, a empresa está fazendo o possível para se ajustar às condições flutuantes do mercado.

Para cortar despesas e melhorar as margens de lucro, a Coinbase cortou 18% dos funcionários em junho e também adotou uma abordagem de “pausar, manter e priorizar” para o desenvolvimento de produtos:

“No geral, levará algum tempo para perceber totalmente o impacto financeiro de nossas ações, mas reduzimos nossa faixa de despesas anuais para tecnologia e desenvolvimento e despesas gerais e administrativas.”

Entre os produtos priorizados estão o aplicativo de varejo da Coinbase, Coinbase Prime, Staking, Coinbase Cloud e outros aplicativos Web3.

Miller, no entanto, disse que “é improvável que a redução restaure a lucratividade nos níveis atuais de geração de receita”.

Olhando para o futuro, a Coinbase disse que espera que as “condições do mercado de criptomoedas leves” do segundo trimestre continuem no terceiro trimestre de 2022. A empresa disse que espera uma queda adicional no volume total de transações e receita média de transações por usuário, embora tenha dito que pode ver alguns crescimento da receita de assinatura e taxas de serviço.

O preço das ações da Coinbase caiu 10,55% na terça-feira após a divulgação dos resultados do segundo trimestre e custa US$ 87,68 no momento da redação.

