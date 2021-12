Cofundador do Reddit cria fundo de R$1,1 bi para redes sociais na Web 3.0

O fundo de venture capital Seven Seven Six, de Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, e a Polygon Network, criaram um fundo de 200 milhões de dólares (1,1 bilhão de reais) para investir em mídias sociais e projetos baseados na Web 3.0.

A iniciativa apoiará projetos que exploram melhores maneiras para que os humanos se conectem online, anunciou a Polygon nesta sexta-feira, 17.

A Polygon fornecerá a infraestrutura para os projetos apoiados pela iniciativa.

Como um projeto de segunda camada construído no blockchain da Ethereum, a Polygon visa resolver os problemas de escalabilidade associados à rede principal, ajudando a Ethereum a lidar com um grande volume de dados com mais rapidez. Ela se tornou popular para aplicativos descentralizados (dApps), que eram mais de 3 mil em outubro, enquanto a Ethereum sofria de congestionamento e altas taxas.

Ohanian foi cofundador do Reddit, um fórum de notícias e conteúdo, em 2005. Ele renunciou ao cargo de CEO no ano passado e formou a empresa de venture capital chamada Seven Seven Six, que arrecadou 150 milhões de dólares para seu primeiro fundo.

Ele também foi um dos primeiros investidores na Coinbase em 2010. Atualmente, as ações da corretora de criptomoedas são negociadas na Nasdaq.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

