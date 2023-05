Cofundador do PayPal e ex-executivo do Facebook, Peter Thiel investe em startup focada em bitcoin

Uma startup norte-americana captou recentemente US$ 35 milhões em uma rodada de investimento que contou com a participação de Peter Thiel, cofundador do PayPal e ex-executivo do Facebook. Com o dinheiro, a River Financial pretende desenvolver soluções bancárias focadas no bitcoin.

A rodada de série B foi liderada pela Kingsway Capital. Os valores investidos, bem como o valuation, não foram divulgados. No total, foram captados US$ 35 milhões com Peter Thiel, Cygni, Goldcrest e Valor Equity Partners. O valor é mais que o dobro da rodada de investimentos anterior, que captou US$ 12 milhões para a startup.

Com patrimônio líquido avaliado em US$ 4,3 bilhões, Peter Thiel se destaca por ser cofundador do PayPal e ter sido executivo do Facebook. O empresário assumiu o controle de finanças e das necessidades de capital do Facebook na mesma época da saída do brasileiro Eduardo Saverin. Além disso, Thiel é capitalista de risco, tendo investido em diversas startups, incluindo a OpenAI, do ChatGPT.

Soluções bancárias com bitcoin

A River Financial é uma startup de criptomoedas inteiramente focada no bitcoin, a maior criptomoeda em valor de mercado. Com sede em Ohio, nos Estados Unidos, a startup já oferece uma série de serviços com bitcoin, entre eles uma corretora com pedidos recorrentes de taxa zero, custódia, mineração e uma carteira que suporta transações on-chain e Lightning Network.

A Lightning Network, solução de escalabilidade do bitcoin focada em micropagamentos, também faz parte de uma API corporativa desenvolvida pela River Financial para conectar empresas à Lightning Network.

“Estamos vendo outra onda de interesse pelo bitcoin, em grande parte impulsionada pela adoção comercial e institucional. Não é exagero desta vez. As falências e resgates bancários deste ano foram um alerta, revelando as rachaduras do sistema financeiro tradicional e nos lembrando por que o bitcoin é tão importante – é um caminho seguro para uma economia global mais forte e transparente”, disse Alex Leishman, CEO da River Financial, em um comunicado.

A startup já tem cerca de 45 funcionários e planeja usar os US$ 35 milhões captados para expandir sua oferta ao consumidor, bem como suas soluções bancárias focadas em bitcoin, disse Leishman ao The Block. Eles também continuarão a investir em seus produtos de infraestrutura de mineração e Lightning Network.

“Ao focar no bitcoin, podemos nos aprofundar em coisas como mineração e Lightning Network que as empresas de criptomoedas com várias moedas não podem”, concluiu o CEO ao The Block.

