Cofundador da Polygon capta R$ 255 milhões para investir na Web 3, a nova fase da internet

A queda generalizada de mais de 50% nas principais criptomoedas não parece ter afetado o ânimo de investidores do setor. Um fundo criado pelo cofundador da Polygon, Sandeep Nailwal e o fundador da Cere Network, Kenzi Wang, captou R$ 255 milhões para investir na Web 3.

Conhecida como a nova fase da internet, a Web 3 conecta a tecnologia blockchain e as criptomoedas para gerar soluções no dia a dia de usuários da web. Com foco na descentralização, a nova fase da internet busca eliminar o monopólio de dados que atualmente fica nas mãos de grandes empresas, como Google e Facebook.

Liderada por Sandeep Nailwal da Polygon e pelo fundador da Cere Network, Kenzi Wang, a Symbolic Capital foi lançada em maio deste ano. Nesta quinta-feira, 25, o fundo de venture capital anunciou que, apesar do colapso do mercado de criptomoedas, captou US$ 50 milhões para se conectar a empresas da Web 3 em estágio inicial. O valor é o equivalente a R$ 255 milhões na cotação atual.

O seu diferencial, de acordo com a Symbolic Capital, é ter sido fundada por duas pessoas muito experientes no mercado de criptomoedas. A Polygon é um protocolo de interoperabilidade e dimensionamento para o lançamento de blockchains compatíveis com Ethereum. Atualmente, ele é responsável pela 14ª maior criptomoeda do mundo com uma capitalização de US$ 6,9 bilhões. Já a Cere Network é uma plataforma descentralizada de dados da nuvem.

Introducing Symbolic Capital📢

We're an early-stage $50m VC fund supporting the best web3 founders globally.

What's unique about us? We’re one of the first VC firms led exclusively by web3 founders, allowing us to provide unparalleled support to the builders in our portfolio. — Symbolic Capital (@symbolicvc) August 25, 2022

“Apresentamos a Symbolic Capital. Somos um fundo de venture capital de US$ 50 milhões para apoiar empresas de Web 3 em estágio inicial no mundo todo. O que é único sobre nós? Nós somos a primeira empresa de venture capital liderada exclusivamente por fundadores da Web 3, o que nos permite promover um suporte incomparável para os empreendedores em nosso portfólio”, afirmou um anúncio da Symbolic Capital no Twitter.

Sandeep Nailwal, da Polygon, enfatizou que tanto ele quanto Kenzi Wang estiveram no setor desde o início, enfrentando os mais diversos desafios. “Quando você olha para o cenário de criptomoedas, é raro encontrar empresas que foram iniciadas pelos fundadores da Web3. Construímos empresas de blockchain desde o início e estamos intimamente familiarizados com os desafios únicos que esses projetos enfrentam”, disse.

A Symbolic Capital disse que planeja se concentrar em apoiar startups que criam aplicativos descentralizados voltados para o consumidor. Conhecidos como dApps, eles executam funções semelhantes aos aplicativos normais, mas utilizam redes blockchain e contratos inteligentes eliminar intermediários.

Além disso, a nova empresa de venture capital revelou que já investiu nas startups de jogos em blockchain Blinkmoon, Planet Mojo e Community Gaming.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok