Coachella lança NFTs: tokens garantem benefícios e acesso VIP ao festival

O Coachella Valley Music & Arts Festival, que está programado para retornar em abril após uma pausa de dois anos devido à pandemia, anunciou o lançamento de uma série de tokens não-fungíveis (NFTs) que oferecem vantagens e benefícios para os proprietários, inclusive acesso VIP ao evento que deve reunir alguns dos maiores nomes da música mundial.

A ação é parte de uma parceria de “longo prazo” com a FTX, segundo porta-vozes do festival norte-americano afirmaram em comunicado. A FTX é a corretora de criptomoedas comandada pelo bilionário Sam Bankman-Fried, que recentemente foi avaliada em 32 bilhões de dólares. Sam Bankman-Fried e outros especialistas do mercado também participaram do evento brasileiro Future of Money, transmitido online na última semana.

O Coachella está lançando três coleções de NFTs com preços diferentes, todas no blockchain Solana, uma rede relativamente ecológica, com taxas mais baixas que a Ethereum. A FTX lançou um marketplace de NFTs da Solana em outubro do ano passado.

A primeira coleção, chamada Coachella Keys Collection, consiste em apenas 10 tokens, cada um deles oferecendo acesso vitalício ao festival e outros brindes VIP (entre eles, um “jantar de chef famoso”). Há também a coleção Desert Reflections, que terá mil tokens ao preço de 180 dólares cada, os quais os compradores podem resgatar por uma cópia física de um livro de fotos do Coachella; e a coleção Sights and Sounds, que basicamente oferecerá apenas o token e o seu acompanhamento audiovisual. Os NFTs da Sights and Sounds custam 60 dólares cada e 10 mil unidades serão lançadas.

“Somente a tecnologia blockchain pode nos dar a capacidade única de oferecer ingressos vitalícios e negociáveis ​​para o Coachella pela primeira vez”, disse Sam Schoonover, head de inovação do Coachella, em um comunicado.

O Coachella – que contará este ano com Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West como as atrações principais – não é o primeiro festival de música a experimentar o mundo cripto. No ano passado, o Governor's Ball de Nova York ofereceu NFTs por meio de uma parceria com a Coinbase.

De acordo com um comunicado de imprensa, uma parte ainda não revelada dos rendimentos dos NFTs do Coachella irá para três instituições de caridade: GiveDirectly, Lideres Campesinas e Find Food Bank.

Em uma tentativa de evitar reações negativas, a FTX também comprou 100 mil toneladas de compensações de carbono.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

