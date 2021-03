Co-fundador do Ethereum diz que NFTs podem representar um bem social

O co-criador do Ethereum, Vitalik Buterin, acredita que os NFTs podem ser aplicados a causas socialmente relevantes, como instituições de caridade e financiamento de bens públicos, mas não enquanto a tecnologia ainda for vista como um "cassino que beneficia amplamente celebridades já ricas".

O autor do Whitepaper do Ethereum disse que havia pouco valor social em ajudar celebridades como Elon Musk a somar mais US$ 1 milhão ao seu saldo bancário com a venda de NFTs. Mas ele acredita que, com apoio e coordenação, os tokens não fungíveis podem ter um impacto significativo em outras áreas da sociedade.

Em uma postagem de blog intitulada "O recurso escasso mais importante é a legitimidade", Buterin disse que a atenção do público e os recursos são frequentemente alocados para tudo o que a maioria das pessoas percebe como tendo legitimidade - um termo da teoria dos jogos que ele define como:

“Um padrão de aceitação de ordem superior. Um resultado em algum contexto social é legítimo se as pessoas nesse contexto social amplamente aceitam e desempenham sua parte na promulgação desse resultado, e cada pessoa o faz porque espera que todos os outros façam o mesmo.”

Em suma, as pessoas agem de maneira coordenada se perceberem que todos os outros farão o mesmo e, especialmente, se isso as beneficiar pessoalmente. O mercado de NFT, que registrou meio bilhão de dólares em volume apenas nos últimos meses, também é influenciado pelas forças em constante mudança da percepção do público em massa.

“Quais NFTs as pessoas acham atraentes para comprar, e quais não, é uma questão de legitimidade”, disse Buterin.

“Se todos concordarem que um NFT é interessante e outro NFT é duvidoso, então as pessoas irão preferir fortemente comprar o primeiro, porque ele teria tanto valor para o direito de se gabar quanto o orgulho pessoal de mantê-lo, e porque poderia ser revendido posteriormente em mais uma vez que todo mundo está pensando da mesma maneira ”, acrescentou.

A influência e atração exercidas por celebridades como Elon Musk é potencialmente enorme. O CEO da Tesla foi creditado por movimentar o Bitcoin (BTC) e o mercado mais amplo de criptomoedas em várias ocasiões, tanto positiva quanto negativamente. A atenção trazida aos NFTs pelo CEO do Twitter, Jack Dorsey, foi louvável, disse Buterin, referindo-se à decisão do chefe da mídia social de leiloar seu “primeiro tweet” NFT para a caridade por US$ 2,9 milhões.

Mas, se o foco permanecer nessas pessoas, o potencial dos NFTs de ter qualquer impacto social real pode ser perdido, afirma o cofundador da Ethereum:

“Mas também podem ser uma oportunidade perdida: há pouco valor social em ajudar Elon Musk a ganhar mais US$ 1 milhão com a venda de seu tweet quando, pelo que sabemos, o dinheiro está indo apenas para ele (e, para seu crédito, ele acabou decidindo não vender). Se os NFTs simplesmente se tornassem um cassino que beneficia amplamente celebridades já ricas, esse seria um resultado muito menos interessante. ”

Buterin sugeriu duas maneiras potenciais de ajudar a tornar os NFTs mais “legítimos” como um método de agir como um mecanismo de financiamento para causas que de alguma forma promovem um bem social.

Buterin disse que uma organização autônoma descentralizada poderia ser criada que, com a aprovação coletiva de sua comunidade de governança descentralizada, "sancionaria" certos NFTs se fosse garantido que uma parte da receita das vendas seria repassada para causas beneficentes.

Outra forma seria trabalhar com plataformas de mídia social para integrar monitores NFT aos perfis dos usuários, permitindo-lhes mostrar aquilo em que investiram seu dinheiro. Em combinação com a primeira ideia, escreveu Buterin, essa abordagem poderia funcionar para “empurrar os usuários para NFTs que contribuem para causas sociais valiosas”.

