CME Group planeja lançar opções de futuros de ethereum antes de atualização na rede

O principal mercado de derivativos Chicago Mercantile Exchange Group pretende lançar a negociação de opções para seus produtos futuros de ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

Em um anúncio de quinta-feira, 18, o CME Group disse que, sujeito a revisão regulatória, planeja lançar contratos de opções para seus futuros de ether, dimensionados em 50 ETH por contrato. As opções de futuros, que devem começar a ser negociadas em 12 de setembro, seguirão os lançamentos da empresa de opções de bitcoin e ether de tamanho micro em março de 2022, produtos de negociação de opções de bitcoin em janeiro de 2020 e um contrato de futuros de bitcoin em dezembro de 2017.

O chefe global de produtos de ações e FX do CME Group, Tim McCourt, citou a próxima transição do blockchain Ethereum para prova de participação – também conhecida como The Merge – ao anunciar o produto de futuros de ether. McCourt disse que o grupo observou um aumento no volume de negócios e interesse aberto para futuros de ether e opções de futuros de ether de tamanho micro, possivelmente em antecipação à fusão.

“Vimos uma atividade elevada em nossas opções de Micro Ether de setembro e dezembro, o que também pode sugerir que os participantes estão protegendo o risco em torno da data proposta do Merge”, disse McCourt em comunicado compartilhado com o Cointelegraph. “Setenta e oito por cento das opções de Micro Ether em aberto estão nos contratos de setembro e dezembro.”

"Procurando uma nova oportunidade para adicionar a flexibilidade das opções ao seu portfólio de criptomoedas? Conheça as opções de ether do CME Group, com lançamento em 12 de setembro", publicou a conta oficial do CME Group no Twitter.

O CME Group reportou um aumento de 7% no volume médio diário negociado de futuros de ether de junho a julho e um aumento de 41% no mesmo volume de contratos de futuros de micro ether. A atividade de negociação de ETH e veículos de investimento vinculados à criptomoeda pode ter um volume significativo antes do merge, que os principais desenvolvedores esperam que aconteça em 15 de setembro.

De acordo com dados do Cointelegraph Markets Pro, o preço do ether é de US$ 1.701 no momento da publicação, tendo caído 9% nas últimas 24 horas. O token atingiu um preço recorde de aproximadamente US$ 4.800 em novembro de 2021.

