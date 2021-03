CME anuncia o lançamento de minicontratos futuros de bitcoin

Nesta terça-feira (30), a Chiago Mercantile Exchange (CME) anunciou um novo produto no âmbito dos criptoativos, o minicontrato futuro de bitcoin.

Em um comunicado à imprensa, a maior bolsa de derivativos do mundo informou que irá lançar o o minicontrato futuro de bitcoin no dia 3 de maio deste ano. Os contratos terão um décimo do valor de uma unidade de bitcoin e seu objetivo é fornecer aos diferentes tipos de investidores mais uma opção para negociar e se expor ao criptoativo, de forma simples e, até mesmo, econômica.

“Desde o lançamento do nosso contrato futuro de bitcoin em 2017, vimos um crescimento constante da liquidez e da participação de mercado em nossos derivativos de criptoativos, especialmente entre os investidores institucionais”, disse Tim McCourt, Head global de Ações e Produtos de Investimento Alternativos da CME.

A CME foi uma das primeiras bolsas a negociar contratos futuros de bitcoin no final de 2017. Com o súbito aumento da adoção de criptomoedas em todo o mundo, a demanda por novos produtos para negociar criptoativos em sua plataforma cresceu muito, principalmente por parte de investidores menores, que preferem operar contratos menores.

"A introdução de minicontratos futuros de bitcoin responde diretamente à demanda por contratos menores de uma ampla gama de clientes e oferecerá ainda mais opções e precisão para os investidores negociarem futuros de bitcoin regulamentados de maneira transparente e eficiente na CME", comentou Tim sobre o objetivo do novo produto.

Ainda em seu comunicado, a CME deixou explícito que a revisão regulatória deste novo produto ainda não foi feita. Entretanto, o lançamento dessa nova categoria representa um grande marco para o mercado no que diz respeito à seu crescimento e adoção, principalmente por permitir que investidores de pequeno porte também operem futuros de criptoativos em sua plataforma, mas com um contrato de valor menor.

No curso Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da EXAME, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.