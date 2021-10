Clube brasileiro anuncia criação de setor exclusivo voltado para inovação

Acompanhando a modernização e digitalização dos principais clubes do Brasil e do mundo, o Fortaleza Esporte Clube anunciou nesta semana a criação do 1918 Labs, o seu novo hub de inovação, se tornando o primeiro time do país a ter um setor exclusivo para a inovação.

De acordo com a apresentação realizada no BS Innovation Hub, o 1918 Labs ficará instalado na própria sede do clube no Ceará, e será responsável pelo desenvolvimento de projetos e serviços relacionados às atividades do clube, como uma série de facilidades para os torcedores.

Para Marcelo Paz, presidente do Fortaleza Esporte Clube, a intenção principal do 1919 Labs é incentivar e fomentar a inovação no ambiente do futebol, um negócio que possuí um grande potencial a ser explorado.

“Queremos que o Hub do Fortaleza venha a ser um case nacional e internacional, se igualando aos grandes clubes que já se inseriram nesse modelo de profissionalismo”, disse Marcelo.

Como um dos maiores exemplos no futebol em relação à centros de inovação, em 2017, o FC Barcelona inaugurou o Barça Innovation Hub, responsável pela criação de um ecossistema de colaboração em escala global, que envolve universidades, centros de pesquisa, startups, hospitais, grandes marcas e outras organizações esportivas. Juntos, eles se utilizam da estrutura do clube — mais de 2 mil atletas profissionais, em 5 esportes diferentes, centros de treinamento modernos e o Camp Nou, o maior estádio da Europa — para compartilhar conhecimento e produzir papers em campos diversos, como medicina, nutrição e engajamento de fãs, além de testar novos produtos e serviços.

No Brasil, com o surgimento de novas tecnologias e com o aumento do uso da internet para o contato entre clubes e torcedores, principalmente durante a pandemia, diversos times brasileiros buscaram novas formas de se modernizar e aumentar o engajamento de seus fãs.

Nesse sentido, grandes clubes como Corinthians, São Paulo, Flamengo e Atlético encontraram no mundo dos criptoativos uma nova forma de se aproximar de seus torcedores, através do lançamento de tokens de torcedor, que permitem que os fãs participem de ações e experiências exclusivas dos times, além de terem o poder de voto em uma série de decisões do clube, como a escolha da pintura do ônibus ou da terceira camisa da equipe.