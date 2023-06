ClearSale no piloto do Real Digital: saiba como está o projeto da CBDC brasileira

Marcelo Queiroz, head de Novos Negócios da ClearSale, fala sobre o atual piloto do Real Digital, que tem como destaque a garantia da interoperabilidade entre instituições financeiras e a transferência de títulos públicos federais no mercado secundário.

O projeto busca utilizar a tecnologia blockchain e outros avanços tecnológicos para fornecer uma forma de pagamento eletrônico de confiança, com transações mais rápidas e custos reduzidos. O Real Digital será emitido pelo próprio Banco Central do Brasil e tem lançamento previsto para 2024.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok