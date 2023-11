Citi desenvolve solução com blockchain Avalanche e criptomoeda dispara 20% em um dia

A AVAX, criptomoeda nativa da rede Avalanche, chegou a disparar quase 20% em 24 horas após o Citi anunciar o uso da Avalanche no desenvolvimento de seu projeto chamado “Guardian” em colaboração com a Autoridade Monetária de Singapura.

No momento, a AVAX é cotada a US$ 23,52, com alta de 20,35% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No último mês, a AVAX acumula alta de 143%.

O volume de negociação da AVAX também subiu significativamente. De acordo com dados do CoinMarketCap, este número aumentou 68,29% nas últimas 24 horas.

Adoção do Citi: o que é o projeto Guardian?

O Projeto Guardian é uma iniciativa colaborativa entre a Autoridade Monetária de Singapura e instituições do mercado financeiro, incluindo o Citi. O gigante financeiro adotou o serviço AvaCloud da Ava Labs, empresa por trás do blockchain Avalanche, para desenvolver sua própria solução.

O AvaCloud é um serviço gerenciado de blockchain personalizado que oferece redes Avalanche privadas e permissionadas, e está sendo usado pelo Citi para criar um aplicativo que aproveita a infraestrutura de blockchain para precificar e executar simulações de negociações bilaterais de câmbio à vista.

Chamadas de “Avalanche Evergreens”, essas sub-redes permissionadas da Avalanche funcionam como blockchains personalizados para aplicações institucionais e já estão sendo usadas na fase atual de testes do Citi para capturar cotações de preços e confirmações de negociação simuladas específicas para cada contraparte.

