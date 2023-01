Cientistas chineses dizem ter quebrado criptografia de sistemas de segurança globais

Pesquisadores chineses afirmaram recentemente que contrariaram as expectativas de estudiosos da tecnologia e conseguiram quebrar a criptografia usando computação quântica, algo que deveria demorar pelo menos alguns anos.

Dominado pela tecnologia e a inteligência artificial, o mundo hoje depende de técnicas sofisticadas de proteção de dados. É aí que entra a criptografia: método de embaralhamento de dados que ajuda a proteger as informações de serem acessadas mesmo que um hacker as intercepte.

Utilizada em aplicativos do nosso dia a dia como as conversas do Whatsapp e dados bancários, a criptografia também é utilizada para proteger os dados do blockchain e das criptomoedas, como o bitcoin.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Muitos especialistas consideram que quebrar a criptografia seja impossível, ou demore pelo menos alguns anos para acontecer. No entanto, um grupo de cientistas chineses publicou um artigo científico no último mês dizendo o contrário.

O artigo afirma que eles conseguiram quebrar um algoritmo RSA padrão utilizando computadores quânticos. Esse tipo de algoritmo é utilizado por muitas empresas, principalmente da área bancária e de telefonia, para o armazenamento de dados.

De acordo com o Financial Times, os pesquisadores chineses teriam utilizado seu algoritmo para fatorar um número com 48 bits em um computador quântico com dez qubits (bits quânticos), mas ainda não tentaram escalá-lo para trabalhar em um sistema maior.

A computação quântica utiliza a mecânica quântica para realizar operações em dados com velocidades muito maiores do que os computadores atuais. É por conta dessa velocidade elevada de processamento que muitos estudiosos acreditam que essa nova tecnologia possa vir a quebrar a criptografia um dia.

Apesar do alarde causado com a notícia, principalmente para a segurança de grandes blockchains como o Bitcoin, especialistas do setor desacreditam das informações contidas no artigo científico chinês.

“Os chineses não vão nos dizer que podem quebrar a criptografia se puderem quebrar a criptografia. Eles vão quebrar a criptografia e fazer o que quiserem com essa nova tecnologia”, disse David Schwed, COO da empresa de segurança em blockchain Halborn, ao Decrypt.

Andre Konig, CEO e cofundador da Global Quantum Intelligence, também disse ao Decrypt que “um colega nosso apelidou essa notícia como a maior farsa que viu em cerca de 25 anos”. “O artigo em si não anuncia nada realmente novo”, acrescentou Konig.

No entanto, a ameaça pode ser real, caso venha a acontecer um dia. “Isso destruiria completamente o mercado”, disse Schwed. “Mas não é apenas a criptografia, é qualquer coisa criptografada: se você está quebrando ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) ou quebrando RSA, você será capaz de quebrar qualquer criptografia”.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok