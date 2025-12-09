Ciclo do bitcoin 'quebrou', mas ativo ainda vai bater US$ 150 mil em 2026, diz gestora

O Bernstein divulgou nesta semana um novo relatório em que afirma que o tradicional ciclo de quatro anos do preço do bitcoin "quebrou" e não é mais válido. Mesmo assim, a gestora projeta um cenário de alta para a criptomoeda em 2026, com um preço-alvo de US$ 150 mil.

No relatório, analistas afirmam que a intensa queda recente do ativo, que chegou a devolver todos os ganhos de 2025, foi a confirmação de uma mudança do seu comportamento tradicional. E a grande mudança envolve o desempenho histórico da criptomoeda.

Tradicionalmente, o bitcoin apresenta um comportamento que pode ser dividido em ciclos de quatro anos. O início é marcado por uma queda, seguido por uma estabilidade até o final do segundo ano e, então, um movimento de alta expressiva nos anos seguintes, com novo recorde.

A visão do Bernstein é que esse desempenho histórico da criptomoeda não existe não. Para a gestora, a entrada e crescente participação de investidores institucionais no setor criaram um "ciclo de alta prolongado" para o ativo, que acaba se comportando de forma distinta.

Futuro do bitcoin

No novo ciclo, é natural que o bitcoin tenha momentos de correção mais intensa, mas com uma trajetória de valorização. A gestora acredita que "as compras mais firmes de institucionais acabam compensando qualquer efeito das vendas no varejo movidas pelo pânico".

Considerando esse novo comportamento, o Bernstein decidiu revisar o seu preço-alvo para o ano de 2026. Agora, a gestora afirma que a criptomoeda deve terminar o próximo ano valendo US$ 150 mil, o que representaria um novo preço recorde para o ativo.

Além disso, os analistas esperam que o bitcoin chegue ao pico do seu ciclo de alta atual em 2027, com um preço por volta dos US$ 200 mil. Até 2033, o Bernstein espera que a criptomoeda chegue a um valor inédito de aproximadamente US$ 1 milhão, sugerindo novas altas no longo prazo.

Apesar do otimismo da gestora, o histórico de projeções do Bernstein conta contra a previsão. Ao longo de 2025, a gestora manteve uma expectativa de que a criptomoeda terminaria o ano valendo US$ 150 mil. Atualmente, ela é cotada em menos de US$ 95 mil.

