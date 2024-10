Cibercriminosos trocam os esquemas de pirâmide com criptomoedas por golpes românticos; entenda

Com vários bilhões de dólares movimentados neste ano, os golpes envolvendo criptomoedas estão aumentando e são uma das maiores tendências de atividade ilícita com criptomoedas de 2024. Isso foi exemplificado em uma nova pesquisa da Chainalysis que descobriu que 43% do total de fluxos de entradas de golpes neste ano foram para carteiras que se tornaram ativas recentemente.

Isso sugere um aumento de novos golpes já com uma alta significativa, uma vez que o último recorde, registrado em 2022, viu apenas 29,9% do total de fluxos acumulados ir para carteiras que se tornaram ativas naquele ano.

Também chama atenção o declínio acentuado na vida útil média dos golpes. Entre 2020 e 2024, o número médio de dias em que os golpes estiveram ativos diminuiu significativamente, começando em 271 dias para os golpes de 2020 e terminando em 42 dias até agora para os golpes que começaram neste ano.

Juntos, esses dois pontos sugerem fortemente que os golpistas estão se afastando de esquemas complexos, como pirâmides financeiras com uma rede ampla, para campanhas mais direcionadas, como golpes românticos ou envenenamento de endereços.

No início deste ano, conforme os pesquisadores da Chainalysis estimaram no Relatório de Crimes Criptográficos de 2024, com base no tamanho médio do pagamento, os golpes românticos - também chamados de “golpes de abate de porcos” - tiveram o pior impacto sobre as vítimas dentre todos os tipos de golpes. Essa modalidade cresceu 85 vezes desde 2020, afirma o levantamento.

De 2022 a 2024, apenas uma dessas organizações, uma popular loja de fraudes, recebeu US$ 10,5 milhões de criminosos conhecidos por aplicar golpes românticos. Essa loja vendia perfis de redes sociais por algo entre US$ 5 e US$ 20 por perfil, os golpistas poderiam ter comprado entre 525 mil e 2,1 milhões de contas para atingir suas vítimas.

O afastamento dos esquemas de pirâmide implica que as vítimas estão sendo visadas agora por meio de canais mais interpessoais, como mídias sociais ou mensagem de texto. De certa forma, essa mudança tática torna os golpistas mais difíceis de rastrear e torna a restituição às vítimas um pouco mais desafiadora, embora haja casos claros envolvendo congelamento de bens e intervenção da polícia.

Isso também serve como um lembrete de que, embora seja fácil descartar os golpes direcionados, especialmente os golpes românticos, como “algo que não acontecerá comigo”, qualquer pessoa pode ser um alvo. Portanto, é importante ficar atento e desconfiar de contatos de pessoas de quem você não esperava receber notícias, por mais inocentes que as mensagens possam parecer.

Manter um diálogo não significa que você está sendo enganado, mas assim que houver uma solicitação de transferência de fundos monetários, isso deve levantar suspeitas.

Além disso, como a Chainalysis demonstrou, a transparência da blockchain provou ser uma ferramenta incrivelmente poderosa para entender e descobrir o modus operandi desses criminosos. Em colaboração com nossos parceiros, monitoramos de perto o ecossistema de crimes com criptomoedas para esclarecer as atividades ilícitas.

Ao fazer isso, trabalhamos continuamente com agências governamentais e exchanges de criptomoedas, desenvolvendo e aprimorando as investigações com a inteligência e as ferramentas necessárias para interromper e impedir esses golpes.

