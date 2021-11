China vai avançar com desenvolvimento de moeda digital, diz BC

A China continuará a avançar com o desenvolvimento de sua moeda digital do banco central e vai melhorar seu projeto e uso, disse nesta terça-feira o presidente do banco central do país, Yi Gang.

A China está na dianteira da corrida global para lançar uma moeda digital de banco central (CBDC) e está testando o iuan digital, ou eCNY, em grandes cidades como Shenzhen, Pequim e Xangai, mas ainda não determinou um cronograma para seu lançamento.

"Daqui para frente continuaremos a avançar de forma prudente com o desenvolvimento do eCNY, melhorar seu projeto e uso", disse Yi por vídeo em evento do banco central da Finlândia.

O país vai testar o impacto do eCNY em sua política monetária e mercados financeiros, completou ele.

Yi explicou que o Banco do Povo da China dá grande importância à questão da proteção de informação pessoal, uma vez que os emissores de moedas digitais de BCs têm que equilibrar a necessidade entre proteger a privacidade e impedir crimes.