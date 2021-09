China abala mercado de criptomoedas em meio a disparada dos NFTs

Na última segunda-feira, o mercado de capitais global foi abalado pela ameaça de uma crise econômica, causada por um possível calote bilionário de uma incorporadora chinesa, que também impactou o mercado de criptoativos, que apesar da queda, contou com a entrada do BTG Pactual, que irá lançar a sua própria plataforma de negociação de criptoativos.

Na contramão da baixa que afetou grandes mercados, o setor de NFT demonstrou um grande crescimento, após rodadas de captação de investimentos que ultrapassaram a marca de 1 bilhão de reais.

Mas por que a Evergrande afetou o mercado de criptomoedas? Quais são os fatores por trás do crescimento do setor de NFTs? Até que ponto esse crescimento é sustentável? E como a Mynt pode contribuir para o aumento da adoção dos criptoativos?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Lucas Josa discutem sobre os três temas mais quentes no mercado de criptoativos nesta semana e revelam quais atributos devem ser considerados na escolha de um NFT do Nicho.

