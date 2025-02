Chances do bitcoin valer US$ 1,5 milhão até 2030 aumentaram, diz Cathie Wood

Cathie Wood, uma das mais famosas gestoras de Wall Street, reforçou na última terça-feira, 11, a sua projeção de que o bitcoin pode bater US$ 1,5 milhão até o ano de 2030. Responsável por liderar a gestora Ark Invest, Wood disse que as chances desse cenário se concretizar aumentaram nos últimos meses, impulsionando o otimismo da empresa.

Wood falou sobre o tema ao anunciar o novo relatório da Ark Invest que reúne as 11 "grandes teses" de investimento em 2025 na área de tecnologia:

Convergência de tecnologias; Agentes de IA; Bitcoin; Stablecoins; Escalabilidade de blockchains; Robótica; Foguetes reutilizáveis; Biotecnologia; Armazenamento de energia; Automação logística; Táxis robôs

Especificamente no caso do bitcoin, a Ark Invest trouxe três cenários de preço para o ativo em 2030. O primeiro, mais pessimista, estima que a criptomoeda vai valer US$ 300 mil. O segundo, mais otimista, estima um preço de US$ 1,5 milhão. Por fim, o cenário base projeta um preço de US$ 710 mil.

Ao explicar a lógica da gestora, Wood disse que "realmente pensamos que as probabilidades de que o nosso cenário otimista se concretize aumentaram, por causa da institucionalização dessa nova classe de ativos. Muitos investidores institucionais agora estão olhando para o bitcoin e pensando em como adicionar uma alocação ao ativo".

"O retorno do investimento no bitcoin parece muito arriscado, e é diferente de todos os demais ativos nas carteiras da maioria dos clientes", ressalta. A Ark Invest destaca que a criptomoeda bateu novos recordes de preço em 2024, acima dos US$ 100 mil, e que tem sido beneficiada principalmente pelos seus ETFs nos Estados Unidos.

A gestora pontua ainda que a taxa de inflação do bitcoin está pela primeira vez abaixo do crescimento de longo prazo do suprimento de ouro, e que a volatilidade do ativo atingiu o nível mais baixo da história, mas ainda supera as classes de ativos principais.

Nesse sentido, a Ark Invest acredita que a expansão da adoção da criptomoeda por investidores institucionais e empresas será o grande determinante para o futuro do preço do ativo. Além disso, três casos de uso possíveis - e o grau de sucesso deles - determinarão o futuro da moeda digital.

O primeiro é a tese de que o bitcoin será um ativo de investimento institucional, sendo a grande variável necessária para a projeção mais otimista, de US$ 1,5 milhão, se confirmar. A segunda é de que a criptomoeda será um "ouro digital", sendo adotada como uma reserva de valor.

Por fim, a terceira grande tese é que o bitcoin será um "porto seguro" para pessoas que vivem em mercados emergentes e buscam se proteger dos riscos e instabilidades dessas economias.

A Ark Investe espera ainda que casos de uso de reservas estatais, adoção do blockchain do bitcoin para serviços financeiros e tesouraria corporativa também influenciam no futuro do preço do ativo, mas com menos peso.