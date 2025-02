Chances de bitcoin cair para US$ 75 mil duplicam após tarifas de Trump, indica corretora

As chances do bitcoin ter novas quedas no curto prazo aumentaram nas últimas horas, refletindo um pessimismo de investidores após o início de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e outros países. Dados da corretora Derive indicam que a criptomoeda pode chegar nos US$ 75 mil.

A corretora informou que, nas últimas horas, a negociação de contratos futuros que estabelecem que o preço da criptomoeda despencaria para US$ 75 mil até o dia 28 de março dobrou. Na semana passada, a probabilidade desse cenário se concretizar era de 10%, segundo os contratos negociados.

Agora, as chances são de 22%. O número indica que esse cenário de queda mais severa do bitcoin ainda não é esperado pela maioria dos investidores, mas o rápido crescimento indica um pessimismo crescente. A Derive afirma que essa visão está diretamente ligada a anúncios de Donald Trump.

"As tarifas recentes impostas por Trump, incluindo de 25% para as importações do México e do Canadá e 10% de bens da China, provavelmente vão levar a uma inflação maior, o que pode prejudicar o sentimento de investidores em relação ao mercado de criptomoedas", disse.

A visão já era compartilhada por alguns investidores antes mesmo dos anúncios de Trump. O investidor milionário Arthur Hayes compartilhou recentemente a visão de que o bitcoin terá quedas mais intensas, potencialmente chegando à casa dos US$ 70 mil, antes de iniciar um novo movimento de alta.

Apesar da possível queda no curto prazo, a Derive acredita que o cenário de médio e longo prazo para o bitcoin permanece positivo, assim como para outras criptomoedas, como a dogecoin, a Solana, o XRP e a Litecoin, dependendo de novidades sobre possíveis ETFs nos Estados Unidos.

No momento, porém, o mercado tem registrado fortes quedas. O setor teve a maior liquidação diária da sua história entre o último domingo, 2, e esta segunda-feira, 3. Ao todo, foram liquidados US$ 2,29 bilhões no mercado de preços futuros, superando perdas em outros momentos de crise para o mercado, como a falência da FTX e a pandemia de Covid-19.

Já no mercado de preços à vista, o bitcoin segue negociado abaixo dos US$ 100 mil e acumula uma queda de 2,6%, em US$ 96.408, segundo a plataforma CoinGecko. Já o ether tem perda de 15% nas últimas 24 horas, enquanto o XRP desvaloriza 15,5%, a Solana, 6,1%, e o BNB, 11,1%.