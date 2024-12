Chainlink atinge maior valor em 3 anos após investimento de projeto ligado a Trump

A LINK, criptomoeda nativa da Chainlink, caminha para encerrar a semana como um dos principais destaques do mercado cripto. O motivo é o salto que o ativo teve nos últimos dias após a revelação de que ele recebeu investimentos do World Liberty Financial, um projeto mais conhecido por ser apoiado por Donald Trump.

As primeiras aquisições foram identificadas na última quinta-feira, 12, quando a plataforma LookOnChain apontou que o World Liberty Financial investiu cerca de US$ 1 milhão no ativo. Horas depois, uma nova aquisição de mais US$ 1 milhão também foi identificada pela plataforma.

Apesar dos valores investidos não serem expressivos, o movimento foi suficiente para animar investidores, que agora esperam um projeto mais profundo envolvendo a Chainlink e uma iniciativa que conta com o apoio do próximo presidente dos Estados Unidos.

No acumulado dos últimos sete dias, a LINK disparou 23,1%, segundo a plataforma CoinGecko, a posicionando entre as 10 maiores altas do mercado de criptomoedas nesta semana. Além disso, cotada em US$ 28,28, o ativo chegou ao seu maior preço em três anos.

Mesmo com o feito, o ativo ainda está distante da sua máxima histórica atingida em 2021, quando chegou a um preço de mais de US$ 50. Mas a recuperação deu um novo fôlego para a moeda digital, que durante meses esteve distante dos holofotes dos investidores.

Em novembro, o World Liberty Financial informou que já uso os serviços da Chainlink de oráculo, ou seja, uma conexão entre dados dentro e fora de blockchains. Ao site CoinDesk, um representante da Chainlink disse que os investimentos "reforçam um alinhamento de longo prazo" entre as iniciativas.

O representante também disse que a Chainlink e o World Liberty Financial estão "bem posicionados para escalar as finanças descentralizadas [DeFi] para as massas de uma forma nunca antes vistas conforme o novo governo traz clareza regulatória para cripto nos EUA".

O World Liberty Financial é uma plataforma focada na área de empréstimos com criptomoedas, criação de piscinas de liquidez e transações com stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. O projeto ficou mais conhecido por contar com o apoio de Donald Trump e seus três filhos.