CEO do JPMorgan faz novo ataque a criptomoedas e defende proibição nos EUA

O CEO do banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse a vários congressistas dos Estados Unidos que, se tivesse autoridade no governo, tentaria proibir as criptomoedas. Em uma audiência do Comitê Bancário do Senado realizada na última quarta-feira, 6, sobre a supervisão das empresas de Wall Street, Dimon foi questionado sobre o tema.

O executivo respondeu ao questionamento da senadora Elizabeth Warren, que alegou que a Coreia do Norte havia financiado grande parte de seu programa de mísseis usando "receitas de crimes envolvendo criptomoedas", além de financiar o Hamas.

O CEO do JPMorgan Chase disse então que "sempre se opôs profundamente às criptomoedas" e associou os ativos digitais a "criminosos" e "traficantes de drogas", além da evasão fiscal. "Se eu fosse o governo, eu as proibiria", disse Dimon.

O CEO do JPMorgan Chase testemunhou perante o comitê do Senado ao lado dos CEOs de Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, BNY Mellon, Goldman Sachs, State Street e Morgan Stanley. Dimon já havia se referido às criptomoedas como "esquemas de pirâmide descentralizados" e ao bitcoin como uma "fraude".

Warren questionou aos outros CEOs se as empresas de criptomoedas deveriam estar sujeitas às mesmas regras de combate à lavagem de dinheiro que os bancos dos Estados Unidos são obrigados a cumprir – ao que todos responderam afirmativamente.

Críticas a criptomoedas nos EUA

Em uma declaração ao Cointelegraph, um porta-voz da organização focada em educação de criptomoedas CEDAR Innovation Foundation disse que as alegações de Warren revelaram "uma falta de compreensão da tecnologia blockchain".

"É enganoso afirmar que as criptomoedas facilitam o financiamento ilícito mais do que as moedas fiduciárias tradicionais", disse o CEDAR. "As declarações da senadora Warren e dos CEOs dos bancos são um reconhecimento da promessa das criptomoedas, das finanças descentralizadas e da tecnologia blockchain como uma ameaça direta ao sistema financeiro tradicional".

A senadora tem sido uma oponente feroz das criptomoedas no Congresso dos EUA, muitas vezes ligando as transações de criptomoedas ao terrorismo e pressionando por uma legislação destinada a reduzir o uso ilícito de ativos digitais. Na esteira do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, muitos congressistas dos EUA apoiaram a iniciativa de Warren para chamar a atenção a respeito do papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo.

