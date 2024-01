CEO de gestora brasileira revela detalhes sobre aprovação de ETF de bitcoin nos EUA

A gestora brasileira Hashdex foi uma das empresas que recebeu a autorização da SEC na última quarta-feira, 10, para lançar um ETF de bitcoin nos Estados Unidos. E, em entrevista exclusiva para a EXAME, o CEO da companhia, Marcelo Sampaio, deu detalhes sobre o processo e falou sobre as diferenças nos mercados de ETFs de cripto no Brasil e nos EUA.

Em sua participação no podcast Future of Money, Sampaio destacou que as discussões em torno dos ETFs da criptomoeda existem há anos, mas a SEC "vinha resistindo à ideia de deixar o bitcoin à vista ser negociado nas bolsas". A posição resultou em argumentos técnicos apresentados pelo regulador para rejeitar diversos pedidos.

"A SEC é super cuidadosa em relação ao mercado, manipulação de mercado e trabalhar com mercado regulado. São questões super técnicas, e isso exigiu tentar trabalhar com o mercado para resolver essas questões", diz o executivo. Além do ETF de bitcoin nos Estados Unidos, a Hashdex recebeu em 2021 a aprovação para lançar um produto semelhante no Brasil.

Para o CEO da gestora, "a SEC teve um aspecto bem mais restritivo, afastando cripto, talvez muito mais do que o Brasil. Acho que a gente pode dizer que a gente teve essa proeminência aqui, a CVM é hoje super esclarecida no tema, o Banco Central é super esclarecido no tema [...]. Eu acho que o Brasil está uns dois anos e meio na frente dos Estados Unidos nesse assunto".

Durante o podcast, Sampaio também falou sobre as diferenças entre os mercados de ETFs nos dois países, a postura dos reguladores e a "guerra de taxas" entre as gestoras que receberam a aprovação para o lançamento dos ETFs, assim como os possíveis efeitos dessa aprovação para a criptomoeda. Confira:

