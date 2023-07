CEO de empresa de IA diz que setor pode ser "maior bolha de todos os tempos"

Emad Mostaque, CEO da empresa Stability AI, afirmou na última semana que o setor de inteligência artificial poderá se tornar a "maior bolha financeira de todos os tempos", destacando o potencial de perdas de investimentos. Ao mesmo tempo, ele declarou que o segmento precisará de US$ 1 trilhão em capital para se desenvolver.

Mostaque falou sobre o tema durante uma reunião com analistas do banco UBS. Sua empresa, a Stability AI, é responsável por uma das ferramentas de inteligência artificial generativa para imagens mais conhecidas do mercado, a Stable Diffusion. Na visão dele, o setor ainda está em estágio inicial de adoção.

Outro ponto destacado pelo executivo é que ele não acredita que as ferramentas e projetos disponíveis atualmente seriam capazes de comportar uma adoção em massa na mesma escala de outras indústria, como a bancária. Com essa limitação, ele acredita que uma possível bolha "ainda nem começou".

O executivo comparou a bolha à bolha pontocom, uma das mais conhecidas do mercado. Ela foi caracterizada pelos grandes fluxos de entrada de capital para empresas na área de internet. Entretanto, os investimentos acabaram tendo poucos critérios e diversos projetos deram errado, levando a perdas bilionárias quando a bolha estourou, no começo dos anos 2000.

Ao mesmo tempo, as "sobreviventes" dessa bolha acabaram se tornando algumas das mais valiosas empresas do mercado, incluindo Apple, Google e Meta. Nesse sentido, muitos viram o fenômeno como uma etapa necessária de seleção e separação de bons projetos, mesmo que com o alto custo financeiro para muitos investidores.

A Stable Diffusion, por exemplo, possui pouco mais de um milhão de usuários e já adquiriu US$ 100 milhões em rodadas de investimento, incluindo de empresas que possuem o chamado venture capital - ou capital de risco -, que costuma ser destinado para projetos com grande potencial mas em estágios iniciais.

Futuro da inteligência artificial

Para o executivo, o setor de inteligência artificial vai precisar de mais de US$ 1 trilhão em investimentos para crescer, já que "ele é mais importante que o 5G como infraestrutura para o conhecimento". Ele defendeu ainda que bancos adotem a tecnologia, já que ela representa um "mercado massivo" potencial.

Ele acredita que, no momento, a tecnologia "ainda não está pronta" para ser usada em larga escala, incluindo por instituições financeiras, mas que "vê valor" nessa aplicação. Mostaque projetou ainda que as empresas que não adotarem inteligência artificial ou tiverem falhas nesse processo "serão punidas" na bolsa de valores. Como exemplo, ele citou a perda de US$ 100 bilhões que o Google teve em suas ações em um único dia depois que o seu chatbot de IA, o Bard, forneceu informações imprecisas em um vídeo promocional no anúncio do projeto.

Na visão dele, o setor de inteligência artificial vai ser "um dos maiores temas de investimentos nos próximos anos", e a tendência é que as empresas que consigam adotar a tecnologia da melhor forma se tornem os grandes alvos de investidores, no lugar das "melhores fabricantes de chips".

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok