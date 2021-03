CEO de fundo de hedge diz que bitcoin pode alcançar US$ 115 mil em agosto

Com o grande aumento no preço do bitcoin e outros criptoativos nos últimos meses, especialistas em investimento têm reajustado suas projeções. Em carta à investidores, o CEO do Pantera Capital, Dan Morehead, afirma que o bitcoin "está à frente da projeção de abril de 2020" e, por isso, pode chegar a 115 mil dólares até agosto de 2021.

Em comunicado aos investidores, o Pantera Capital trouxe uma atualização de sua projeção feita em abril de 2020 para o bitcoin, anunciando que seu preço pode superar o patamar de 100 mil dólares ainda em 2021.

"O bitcoin está à frente de nossa projeção de abril de 2020 - atingindo 115 mil dólares neste verão", disse Dan Morehead no informativo.

A projeção realizada pelo Pantera Capital é baseada em um modelo de análise chamado Stock-to-flow, que assume, basicamente, que a escassez pode guiar o valor de determinado ativo. Sua representação é definida pela razão entre o tamanho da reserva atual (stock) e a quantidade que adicionada às reservas em um determinado período de tempo (flow, ou fluxo).

Para o caso do ouro, o fluxo é uma variável desconhecida, por conta da imprevisibilidade em relação a quantidade do metal que pode ser encontrado e minerado em determinado período. Já em relação ao bitcoin, o fluxo é conhecido, pois sua produção sempre foi pré-definida pelo algoritmo de recompensa da rede e, com isso, é possível realizar algo próximo a um modelo de valuation para o bitcoin de acordo com a dificuldade de sua obtenção.

De acordo com o plano de criação do bitcoin, o número de bitcoins gerados a partir da mineração de cada bloco é cortado pela metade a cada quatro anos, através de um evento chamado halving. Ou seja, tendo em vista o modelo Stock-to-flow, o preço do bitcoin é inversamente proporcional à sua taxa de emissão. Assim, quanto menor for a recompensa na mineração, maior será o seu preço.

Assim como em outros casos, a projeção de Dan Morehead ganha mais força por conta de seu histórico profissional no maior mercado de ações do mundo. Além de ter sido chefe de trading no fundo de hedge Tiger, o especialista também foi trader em grandes bancos, como Deustche Bank e Goldman Sachs.

