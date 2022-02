Bitcoin só volta a subir em 2025, diz fundador de corretora cripto famosa

Depois do criador da rede Ethereum, Vitalik Buterin, sugerir que o mercado está diante de um "inverno cripto" e que isso pode ser bom para o setor, outro nome influente da indústria de cripto e blockchain falou sobre o assunto. E suas previsões para o bitcoin e o mercado como um todo não são nada otimistas - ou, pelo menos, não são otimistas para quem espera uma mudança de rumos no curto prazo.

Para Du Jun, cofundador da corretora cripto Huobi, que é uma das maiores do mundo, falou em entrevista que o mercado não deve se recuperar tão cedo da queda dos últimos meses. Para ele, o preço do bitcoin só deve voltar a subir de maneira significativa depois do próximo halving, que deve acontecer em 2024.

O halving é um evento essencial para a existência do bitcoin, pois reduz a velocidade da emissão de novas unidades da criptomoeda, ao mesmo tempo em que diminui a recompensa dos mineradores. O halving reforça a escassez do bitcoin e garante vida longa ao ativo, que tem uma oferta limitada em 21 milhões de unidades. Sem o halving, o número seria atingido rapidamente e, com ele, isso não deve acontecer antes do ano 2140.

Os últimos três halvings, em 2012, 2016 e 2020 foram seguidos por fortes movimentos de alta no preço da criptomoeda um ano após o evento. E é com isso que Du Jun conta em sua previsão. Para ele, a próxima grande alta deve ser em 2025, após o próximo halving, e até lá o mercado deverá se manter em tendência de baixa: "Com a continuidade deste círculo, isto significa que estamos no primeiro estágio de um bear market", disse à CNBC.

"É muito difícil prever com exatidão, porque existem muitos fatores que podem influenciar o mercado também, como questões geopolíticas, incluindo guerrar ou o que aconteceu recentemente com a covid", explicou. "Se isso acontecer, não será antes do final de 2024 ou começo de 2025 que daremos as boas vindas a um bull market [mercado em tendência de alta].

Nesta segunda-feira, 21, o preço do bitcoin voltou a cair, empurrando a cotação da criptomoeda para menos de 38 mil dólares. No momento, o ativo é negociado a 38.250 dólares, 44,5% abaixo do seu preço mais alto, registrado em novembro de 2021. Desde o primeiro dia do ano, a principal criptomoeda do mundo já perder quase 20% do seu valor.

