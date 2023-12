CEO da Ledger explica ataque hacker milionário e o classifica como um 'incidente isolado'

O CEO da Ledger, Pascal Gauthier, se manifestou sobre o ataque hacker que teve como alvo o provedor de carteiras em uma postagem no blog da empresa publicada em 14 de dezembro, mesmo dia em que o incidente ocorreu. Ele disse que a invasão da biblioteca de conectores Javascript da Ledger foi um "incidente isolado" e prometeu um controle de segurança mais forte daqui para frente.

"Meu compromisso pessoal: A Ledger dedicará o máximo possível de recursos internos e externos para ajudar as pessoas afetadas a recuperar seus ativos", publicou Pascal Gauthier.

A exploração mateve-se ativa por menos de duas horas e foi desativada 40 minutos após ter sido descoberta, limitando-se a aplicativos descentralizados (DApps) de terceiros, disse Gauthier. A violação ocorreu depois que um ex-funcionário da empresa foi vítima de um esquema de phishing, explicou. As credenciais desse funcionário teriam sido mantidas no código hackeado. O hardware da Ledger e a plataforma Ledger Live não foram afetados. Além disso:

"A prática padrão na Ledger é que nenhuma pessoa pode implantar um código sem a revisão de várias partes. Temos fortes controles de acesso, revisões internas e assinaturas múltiplas de código quando se trata da maior parte do nosso desenvolvimento. Esse é o caso de 99% de nossos sistemas internos. Qualquer funcionário que deixa a empresa tem seu acesso revogado em todos os sistemas da Ledger."

Gauthier continuou chamando o ataque hacker de "um infeliz incidente isolado". Ele prometeu que daqui para frente:

"A Ledger implementará controles de segurança mais fortes, conectando nosso pipeline de construção que implementa segurança rigorosa desde a cadeia de suprimentos de software ao canal de distribuição NPM."

Um ataque hacker desse tipo poderia acontecer com outras pessoas, acrescentou Gauthier. O Ledger Connect Kit 1.1.8 é seguro e está pronto para ser usado, disse ele. Ganthier agradeceu a WalletConnect, a Tether, a Chainalysis e a ZachXBT pela assistência.

Here is a list of dapps that may be affected by the @ledger hack! Do not interact at all with DEFI at all today! No app is safe regardless of whether you use a Ledger. pic.twitter.com/2ihbasF3R7

— Ran Neuner (@cryptomanran) December 14, 2023