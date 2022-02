CEO da FTX comenta queda e afirma que mercado não vive um 'inverno cripto'

Sam Bankman-Fried, o bilionário fundador da FTX, acredita que talvez estejamos em um “outono cripto” — ao contrário de um "inverno" — e que as ações do Fed vão continuar impactando os preços.

Em entrevista à Insider, SBF, como é conhecido, afirmou: “Realmente não acho que seja um inverno. Ainda estamos vendo muita atividade nesse espaço, e muita animação. Mas certamente houve uma queda”.

“A política monetária do Fed continua o principal fator por trás dos movimentos de mercado. Acho que continuaremos a ver essa forte correlação nos próximos meses”, completou.

Ele se refere à retirada de estímulos do Fed após a maior inflação americana dos últimos 40 anos. Além disso, uma alta nas taxas de juro do país também é aguardada para o próximo mês. “O volume de negociação não caiu tanto, acho que parte disso é que as coisas estão um pouco voláteis”, respondeu quando perguntado sobre a atividade na sua corretora.

Recentemente, a empresa fundada por ele recebeu um novo aporte de US$ 400 milhões, levando seu valor de mercado até a marca de US$ 32 bilhões. A FTX também foi uma das três corretoras de criptoativos que anunciaram no último Super Bowl, com um comercial estrelando o criador do sitcom Seinfeld, Larry David.

SBF foi um dos convidados no último evento do Future of Money, realizado no último mês. Ao longo do painel com o head de Digital Assets do BTG Pactual, André Portilho, comentou assuntos como a modernização do sistema financeiro tradicional, e a regulamentação do mercado cripto.

