CEO da Binance revela quando novo ciclo de alta do bitcoin ocorrerá: "ano de maior alta"

O CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, fez sua previsão sobre o próximo mercado de alta do bitcoin.

Em uma sessão de "pergunte-me qualquer coisa" no Twitter em 5 de julho, CZ abordou a intenção da BlackRock de entrar no mercado de criptomoedas, atualizou os ouvintes sobre as ações regulatórias em andamento contra a Binance e deu sua opinião sobre a próxima corrida de touros.

CZ explicou que o preço do bitcoin tem se movido historicamente em ciclos de alta de quatro anos e ele aposta que isso deverá ocorrer novamente.

Embora tenha admitido que não pode antecipar o futuro, Zhao enfatizou a importância do próximo halving do bitcoin, que ocorrerá em 2024, e declarou que 2025 seria o ano mais provável para o topo de um novo ciclo de alta, afirmando:

"O ano seguinte ao halvin do bitcoin é geralmente o ano de maior alta"

Perguntado se ele estava preocupado com a recente entrada da BlackRock na arena de postulantes ao lançamento de fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista, CZ deu as boas-vindas à gestora, dizendo que o movimento da gigante de investimentos é "extremamente benéfico" para a indústria de criptomoedas.

Desde o registro do ETF de bitcoin da BlackRock em 15 de junho, muitos membros da comunidade cripto afirmaram que a lógica das principais empresas de TradFi está em oposição direta com o ethos do bitcoin como uma rede monetária descentralizada.

Zhao também minimizou as preocupações de que a BlackRock poderia abocanhar parte da participação de mercado da Binance no futuro, descrevendo a sobreposição entre suas respectivas bases de clientes como "mínima."

"Qualquer empresa ou pessoa que esteja entrando no mercado de criptomoedas e que ainda não faça parte do mercado de criptomoedas atualmente trará mais pessoas para o espaço. Eles competirão conosco por alguns dos usuários existentes? Sim, provavelmente. Mas, para ser sincero, veja a nossa base de usuários. A sobreposição é mínima."

Zhao explicou que o aumento do interesse institucional e o próximo halving do bitcoin são as duas principais razões pelas quais a Binance quer estar "preparada para lidar com maiores volumes [de negociação]" nos próximos dezoito meses.

Os comentários de Zhao foram feitos poucas horas depois que o CEO da BlackRock, Larry Fink, elogiou o bitcoin, qualificando-o como um "ativo internacional", e dizendo que ele poderia ser usado como proteção contra a inflação e a desvalorização de certas moedas fiduciárias.

Durante o Twitter Spaces, Zhao também foi questionado sobre o status da ação regulatória contra a Binance e a ele próprio. Embora tenha reconhecido que não poderia revelar detalhes do assunto, Zhao disse que ele e a Binance estão buscando "a solução mais conveniente, razoável e mutuamente aceitável possível" para solucionar o caso.

