'CEO da Binance é uma bomba-relógio pior que FTX', diz economista que previu crise de 2008

Depois que o colapso da FTX, segunda maior corretora de criptomoedas, afetou todo o mercado de criptomoedas gerando prejuízos bilionários, o mundo ficou atento para os próximos passos do setor. Segundo o economista Nouriel Roubini, famoso por prever a crise de 2008, o futuro do mercado cripto não é bom.

Segundo ele, Changpeng Zhao, o CEO da Binance, seria “uma bomba-relógio ambulante” que causaria mais danos do que Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX.

“Infelizmente, esse é um ecossistema que é totalmente corrupto. Acho que a lição das últimas semanas é que essas pessoas deveriam ser expulsas daqui. Não posso acreditar que CZ e a Binance tem uma licença para operar nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi banido do Reino Unido, está sendo investigado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro. E esteve aqui neste palco e tem uma residência nesse país. Ele é uma bomba relógio ambulante e deveria ser expulso desse país e ser proibido de operar. Ele vai fazer pior que o Sam Bankman-Fried”, disse Roubini.

A fala de Roubini foi registrada durante sua palestra na Abu Dhabi Finance Week nesta quarta-feira, 16. Changpeng Zhao, mais conhecido pelo apelido “CZ”, estava presente no evento e é residente de Dubai.

Na última semana a FTX foi a falência após dados sobre o balanço de uma das empresas do grupo gerarem alerta e incerteza no mercado.

A Binance, atualmente a maior corretora de criptomoedas e principal concorrente da FTX na época, foi uma das protagonistas do colapso. Isso porque a empresa desencadeou uma onda de saques na FTX após anunciar a venda de US$ 2,1 bilhões em FTT, token emitido pela FTX.

Sob risco de insolvência, a Binance ainda demonstrou interesse em comprar a FTX, mas logo desistiu do negócio, que culminou na falência da concorrente. Ambos os fundadores das corretoras são conhecidos por discordar e trocar farpas nas redes sociais.

Após a ocasião no Abu Dhabi Finance Week, o economista continuou suas críticas a CZ no Twitter.

Me calling for @cz_binance to be kicked out of the UAE while I was live on stage today at the ADGM Crypto day. That shady character was speaking right before me together with Lunatic @novogratz both of them vomiting their crappy bullshit about collapsing shitcoins. Rats & Roaches https://t.co/Hqo6YVViNN

