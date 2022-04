CEO da Amazon está interessdo em NFTs, mas ainda não investe em cripto

O CEO da Amazon, Andy Jassy, declarou em uma entrevista nesta quinta-feira 14, que está interessado no futuro dos criptoativos e NFTs. No entanto, ele ainda não é investidor da classe de ativos. Além disso, Jassy disse que é provável que a gigante norte-americana comercialize os tokens não frttttgxsfungíveis em breve.

Falando à CNBC, o substituto de Jeff Bezos disse: “Eu pessoalmente não tenho bitcoin. Provavelmente não estamos próximos do ponto de aceitar cripto como meio de pagamento no nosso negócio, mas acredito que que ao longo do tempo veremos isso ficando cada vez maior”.

Além disso, o executivo se mostrou animado com o mercado de tokens não fungíveis: “Sabe de uma coisa, eu acho que os NFTs vão continuar crescendo de forma significante”. Quando perguntado sobre a possibilidade da Amazon comercializar os ativos, Jassy respondeu, “acho que é possível no futuro da plataforma”.

Andy Jassy é CEO da varejista norte-americana desde julho de 2021 e acabou de escrever sua primeira carta aos acionistas da empresa como chefe. Nela, ele detalha os planos para os próximos passos da companhia e comenta o crescimento impressionante de receita visto durante os últimos dois anos em decorrência da pandemia do COVID-19.

No meio do ano passado, a empresa anunciou uma vaga de trabalho para um especialista em criptoativos e blockchain. Porém, especialistas se perguntaram se a rede da empresa estaria preparada para receber esse número de transações com criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok