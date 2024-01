CEO da BlackRock diz que bitcoin protege investidores e "não é diferente do ouro"

Larry Fink, CEO da BlackRock, afirmou nesta sexta-feira, 12, que acredita no potencial das criptomoedas como "ativos para investimento", mas ainda não vê utilidade como "moedas" efetivas. Responsável pela maior gestora do mercado, o executivo também reforçou sua visão sobre o potencial do bitcoin como reserva de valor.

Fink falou sobre o tema em uma entrevista para o canal CNBC após a aprovação de um pedido da BlackRock para lançar seu próprio ETF de bitcoin nos Estados Unidos. O fundo estreou no país na última quinta-feira, 11, junto com outros 10 ETFs, que acumularam mais de US$ 4 bilhões em volume negociado. Apenas o fundo da BlackRock somou mais de US$ 1 bilhão.

Durante a entrevista, o CEO da BlackRock afirmou que "eu acredito nas cirptomoedas como uma classe de ativos, não como moedas". Especificamente no caso do bitcoin, ele avalia que o ativo "não é diferente do que o ouro tem representado por milhares de anos", defendendo seu potencial como reserva de valor.

"[O bitcoin] É um tipo de ativo que protege você. Mas, diferente do ouro, nós estamos quase no teto em relação à quantidade de bitcoins que podem ser criadas", ressaltou. O bitcoin foi criado com uma quantidade limite de unidades, que deve ser atingida nos próximos anos.

Essa não é a primeira vez que o CEO da BlackRock destaca o potencial do bitcoin. Em outubro do ano passado, ele afirmou que o investimento na criptomoeda seira uma "fuga para a qualidade". Já em julho, ele disse que o ativo consegue proteger seus investidores dos efeitos da inflação.

Fink também disse que, na sua visão, o lançamento dos ETFs é "apenas um degrau em direção à tokenização, e eu realmente acredito que é nessa direção que estamos indo". A tokenização - que envolve o registro de ativos em redes blockchain - se tornou uma tendência nos últimos anos.

O CEO da BlackRock ainda afirmou durante a entrevista que "vê valor" no lançamento de ETFs de ether nos Estados Unidos. Atualmente, a SEC avalia diversos pedidos de gestoras para a liberação desse tipo de produto, com as chances de aprovação aumentando após o sinal verde para os ETFs de bitcoin.

