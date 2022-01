Cenário de queda do bitcoin não favorece indicação de compra, diz analista

Por Lucas Costa*

O bitcoin tem forte volatilidade na última semana, após membros do Fed falarem em coletiva sobre elevação de taxa de juros e redução do balanço do banco central norte-americano. A pressão vendedora no principal criptoativo acelerou ainda mais com o sell-off dos mercados globais, principalmente com as quedas vistas nas empresas de tecnologia (que tendem a sofrer mais em um ambiente econômico de taxas de juros mais altas), apesar da recuperação da última sexta-feira, 28.

A análise comparativa entre o bitcoin e o S&P 500, índice que mede o desempenho das 500 maiores ações dos EUA e serve como um importante termômetro de mercado, mostra uma correlação forte entre os dois. O interessante é observar o comportamento de preço bastante similar e com formações de topo acontecendo primeiro no bitcoin do que no S&P 500, mostrando falta de apetite dos investidores por produtos de maior risco.

O gráfico diário mostra o preço fazendo uma correção de 76,4% do movimento de alta entre 20 de julho e 20 de outubro. O movimento citado é importante para definição de regiões de suporte baseadas em proporções de Fibonacci (a faixa de preço atual é uma delas). Outro elemento técnico que podemos observar é a formação de uma linha de tendência de baixa (conectando os topos recentes), sendo que só temos sinal de compra depois do rompimento da mesma.

O cenário dos próximos dias segue com maior probabilidade de novas quedas, apesar de correções na média móvel de 21 períodos serem possíveis nos US$40.000. Acreditamos que o momento é de muita paciência e que o cenário não parece tão atrativo para compradores enquanto o preço não romper a linha de tendência de baixa em vermelho, sendo uma região em que nova pressão vendedora pode ocorrer. O próximo suporte é o fundo anterior em US$29.300.

Ethereum (ETH/BTC)

O ETH/BTC caiu aproximadamente 2% na semana passada e apagou grande parte da alta de outubro de 2021. O gráfico diário mostra a formação de uma linha de tendência de baixa, confirmando tendência de queda no curto prazo com topos e fundos descendentes.

Observamos a pernada de alta com fundo em 0,05930BTC e topo em 0,08865BTC, que pode ser usada para determinar as retrações de Fibonacci (região de correção baseadas em proporções de movimento). O preço testa uma importante região de suporte, retração de 76,4%, região limite para correções profundas.

Destacamos que um novo teste na média móvel de 200 períodos em 0,07162BTC é possível nos próximos dias, dado que é a principal resistência e região que pode atrair o preço. O cenário dos próximos dias não favorece compras, sendo necessário pelo menos a formação de fundos mais altos para animar os investidores. O rompimento da linha de tendência de baixa em vermelho tem alvos em 0,08172BTC e topo anterior em 0,08865BTC.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok