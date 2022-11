Caso FTX vai virar série da Amazon com diretores de 'Vingadores: Ultimato'

A FTX surpreendeu a todos no universo das criptomoedas quando saiu de segunda maior corretora cripto do mundo para a falência em menos de uma semana. Seu fundador Sam Bankman-Fried, deixou de ser um dos queridinhos do governo norte-americano para investigado em um caso que surpreende pelas peculiaridades: má gestão de ativos, mansões nas Bahamas e poliamor entre executivos. Agora, essa história vai virar uma série da Amazon Prime Video com os diretores de sucessos da Marvel.

De acordo com a Variety, a Amazon teria encomendado uma minissérie de oito episódios sobre o colapso da FTX à AGBO, produtora de Joe e Anthony Russo.

Conhecidos no mundo cinematográfico como os “irmãos Russo”, Joe e Anthony foram responsáveis por dirigir alguns dos maiores sucessos da Marvel, como “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato”. As negociações com a Amazon também envolvem a produção executiva da minissérie, além da direção.

“Estamos entusiasmados por poder continuar nosso excelente relacionamento de trabalho com David, Joe, Anthony e a equipe AGBO com esta fascinante série de eventos”, disse Jennifer Salke, head do Amazon Studios, à Variety, confirmando a notícia.

O envolvimento de diretores tão conhecidos no universo cinematográfico da Marvel pode trazer atores famosos de filmes da gigante dos quadrinhos para a produção sobre a FTX, apontou a Variety. Segundo o portal, “vários atores da Marvel” estariam em discussões sobre papéis na minissérie.

Descrevendo o colapso da FTX como "uma das fraudes mais descaradas já cometidas", os irmãos Russo chamaram Sam Bankman-Fried de "uma figura extremamente misteriosa com motivações complexas e potencialmente perigosas".

Além do envolvimento dos irmãos Russo, a série será escrita por David Weil, conhecido por trabalhos anteriores como Hunters e Solos da Amazon e Invasion da Apple TV+. Outros produtores executivos da série incluem Mike Larocca, da AGBO, Angela Russo-Otstot e Scott Neme e Natalie Laine Williams.

O roteiro será baseado em “reportagens privilegiadas” de jornalistas não identificados que cobriram o caso para portais de notícias.

O público parece bastante interessado em produções cinematográficas sobre eventos catastróficos no universo financeiro. Além dos sucessos estrondosos de “O Lobo de Wall Street” e “A Grande Aposta”, outras produções abordaram casos famosos, como “The Dropout” com Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes, do caso Theranos, e “WeCrashed”, com Jared Leto e Anne Hathaway como os fundadores do WeWork.

Além da Amazon, a Apple também pode desenvolver uma produção sobre a FTX. De acordo com informações do The Hollywood Reporter, a produtora da Apple TV+ estaria fechando um acordo pelos direitos do novo livro de Michael Lewis sobre a FTX.

Lewis, que é autor de títulos consagrados como “A Grande Aposta”, que originou o filme de mesmo título, teria passado seis meses “viajando e entrevistando Sam Bankman-Fried” para o livro, ainda não publicado.

O caso FTX também pode não se limitar às produções de ficção. Projetos para documentários sobre a história estão entrando em produção nos estúdios XTR e Vice Media, segundo informações do The Hollywood Reporter.

