Casal que recebeu R$ 35 milhões por engano de corretora cripto teria achado que recebeu um prêmio

O casal de Melbourne que recebeu por engano quase US$ 6,6 milhões em criptomoedas da Crypto.com em 2021 está argumentando no tribunal que achava que os fundos haviam sido ganhos por meio de uma competição.

Thevamanogari Manivel e seu marido, Jatinder Singh, estão atualmente enfrentando um julgamento na Suprema Corte de Victoria por roubo, entre outras acusações, depois que a dupla fez uma farra com os fundos recebidos por engano da Crypto.com no ano passado.

Em depoimentos prestados em vídeo no tribunal de magistrados de Melbourne em 11 de outubro, Manivel e Singh se declararam inocentes de suas respectivas acusações. A defesa do casal sugeriu que Singh achava que havia vencido um concurso da Crypto.com e assim justificou o recebimento dos fundos à esposa.

Os fundos foram inicialmente enviados para a conta bancária de Manivel em maio de 2021, com o diretor de conformidade da Crypto.com, Michi Chan Fores, explicando ao tribunal que o problema foi causado por um funcionário baseado na Bulgária que inseriu dados incorretos em uma planilha de Excel.

A conta da Crypto.com pertencia a Singh, mas os fundos foram para a conta bancária de sua esposa, pois ele estava usando seus cartões bancários para comprar criptomoedas. A empresa não percebeu o erro até que uma auditoria ocorreu em dezembro.

Singh afirma que achava que havia ganho o dinheiro, pois havia recebido anteriormente uma notificação da empresa sobre uma competição. No entanto, Fores negou a existência de tal competição e destacou que a Crypto.com não enviou nenhuma notificação para informar os usuários sobre os ganhos na suposta competição.

As acusações ao casal diferem ligeiramente, pois Manivel é acusada de roubo por retirar os fundos de sua conta bancária, lidar negligentemente com o produto do crime e tentar fugir do país.

Em março, Manivel foi presa no aeroporto de Melbourne, sob alegação de que ela estava tentando fugir para a Malásia com cerca de 11.000 AUD.

Ela foi libertada sob fiança sob condições estritas na última audiência, tendo que entregar seu passaporte às autoridades locais. O advogado de Manivel argumenta que ela não sabia das acusações criminais feitas contra ela ao tentar voar para a Malásia.

Singh está enfrentando principalmente acusações de roubo por retirar os fundos da Crypto.com do banco. Manivel e Singh vão enfrentar uma audiência de instruções no tribunal do condado em 8 de novembro.

Farra de gastos

Um policial disse ao tribunal que os fundos teriam sido usados para comprar quatro casas, veículos, presentes para parentes, obsras de arte e alguns móveis, enquanto AUD 4 milhões foram enviados para uma conta bancária na Malásia.

Uma de suas quatro casas incluía uma propriedade de cinco quartos no valor de AUD 1,35 milhão em Craigieburn, que a Suprema Corte de Victoria imediatamente ordenou que fosse vendida e o dinheiro devolvido à Crypto.com.

Tal como está, cerca de US$ 7 milhões foram devolvidos, com US$ 3 milhões ainda a serem contabilizados. A ação civil está em andamento para congelar os bens comprados irregularmente e recuperar os fundos restantes.

