"Casa de Penhores do Metaverso" recebe aporte de R$ 16 milhões

Enquanto as previsões de um metaverso popularizado estão cada vez mais perto de se tornar realidade, as empresas de venture capital têm mostrado apetite pelo setor. E um dos sub-setores deste mercado que mais têm chamado a atenção é o de empresas que oferecem serviços de empréstimo e locação de ativos de propriedade digital.

A última empresa a buscar sua entrada neste mercado futurista é a Pawnfi, uma credora de ativos alternativos que acabou de receber 3 milhões de dólares (16,5 milhões de reais) em uma rodada de investimentos liderada pelo Digital Currency Group e que também contou com nomes poderosos do mundo dos tokens não fungíveis (NFTs), como Animoca Brands e Dapper Labs.

A Pawnfi utiliza um sistema baseado em contratos inteligentes para permitir que seus clientes contraiam empréstimos utilizando seus NFTs como garantia, enquanto também oferece serviços de avaliação e liquidação.

A empresa afirma que seu sistema é compatível com “tokens de provedores de liquidez, direitos tokenizados e criptomoedas menores”, além, claro, dos NFTs.

O CEO da Pawnfi, Wesley Kayne, afirmou que seus serviços mais solicitados são para aluguel de jogos "play-to-earn" e empréstimos cuja garantia são NFTs de alto valor como CryptoPunks.

Os games da Web3, que oferecem empréstimos de NFTs de jogos play-to-earn em troca de compartilhamento de receita, viram sua popularidade aumentar exatamente por esse motivo. O sistema de comunidades adiciona acessibilidade a jogos como Axie Infinity, que tem um alto custo inicial, que varia de centenas até milhares de dólares para novos jogadores.

O jogo do mundo GameFi no estilo “mova-se para ganhar” ou “move-to-earn” Genopets recentemente integrou um modelo de comunidade diretamente na economia do jogo por meio de uma parceria com a Yield Guild Games.

A ReNFT, uma empresa que utiliza um sistema de garantia semelhante ao Pawnfi para permitir que os donos de NFT monetizem seus ativos digitais por meio do aluguel, realizou uma rodada seed de 1,5 milhão de dólares liderada pela Animoca Brands em outubro.

Kayne afirmou que vê o modelo de guilda e outros serviços de aluguel de NFTs não como uma competição, mas como co-criadores de um ecossistema de jogos mais acessível, do qual todos os credores se beneficiarão.

Conforme o espaço amadurece, Kayne imagina que a Pawnfi oferecerá empréstimos imobiliários em jogos como Decentraland e The Sandbox, à la “um Airbnb do metaverso”.

“Quando você compra um terreno virtual em um jogo como Decentraland, você está apenas pegando emprestado da empresa de jogos”, disse Kayne em uma entrevista. “A ideia de que os jogadores desejam alugar terrenos uns dos outros é intuitivamente o próximo passo.”

