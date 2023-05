Casa de leilão famosa vai permitir compra e venda de NFTs entre colecionadores

A casa de leilões de luxo Sotheby's anunciou o lançamento de um novo mercado em blockchain que permite que colecionadores de arte digital comprem tokens não fungíveis (NFTs) nas mãos de outros colecionadores.

Enquanto muitos mercados NFT pré-existentes já hospedam vendas ponto a ponto de obras de arte digitais, a casa de leilões está tentando se separar oferecendo uma “seleção rotativa e com curadoria de artistas líderes escolhidos a dedo pelos especialistas da Sotheby's”.

The next evolution of #SothebysMetaverse is here! The most trusted and dynamic destination to collect, buy and sell remarkable digital works. Explore: https://t.co/hZvYIkO3xx pic.twitter.com/dCkaCKlXVm — Sotheby's Metaverse (@Sothebysverse) May 1, 2023

"A próxima geração do metaverso da Sotheby's chegou! O lugar mais confiável e dinâmico para colecionar, comprar e vender artes digitais impressionantes", publicou a Sotheby's no Twitter.

Todas as vendas NFT na plataforma da Sotheby's ocorrem por meio de contratos inteligentes que permitem que colecionadores de arte digital paguem por sua arte e colecionáveis em ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

A Sotheby's também observou que honraria os royalties dos artistas por meio de contratos inteligentes na plataforma de vendas secundária e pagará automaticamente aos artistas de acordo com a taxa de royalties que eles escolherem.

De acordo com um anúncio da Sotheby's em 1º de maio no Twitter, a plataforma será lançada com obras de 13 artistas digitais em ascensão, incluindo XCOPY, Claire Silver, Tyler Hobbs e Hackatao.

Sucesso dos NFTs na Sotheby's

A casa de leilão de 279 anos fez sua primeira aparição na cena NFT em abril de 2021, quando leiloou o trabalho de um artista digital pseudônimo conhecido como Pak. Desde então, a Sotheby’s realizou uma série de vendas recordes de arte digital.

Moments ago in our #London saleroom, an extremely rare “Alien” CryptoPunk #7523 from the collection of @sillytuna sold for $11.8M as part of our #NativelyDigital NFT auction – setting a new world auction record for a single CryptoPunk. pic.twitter.com/PDVUSttI3o — Sotheby's (@Sothebys) June 10, 2021

Em 11 de junho de 2021, a Sotheby's vendeu um raro CryptoPunk conhecido como "Covid Alien" por impressionantes US$ 11,8 milhões.

Apenas três meses depois, em 10 de setembro, a Sotheby's facilitou uma ação de 101 NFTs Bored Ape que movimentou um total de US$ 24 milhões.

Em novembro de 2021, a Sotheby's realizou o maior leilão de caridade NFT da história, leiloando 140 NFTs raros para arrecadar fundos para a organização de saúde sem fins lucrativos Sostento.

