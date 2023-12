Casa de leilão famosa, Sotheby's vende R$ 170 milhões em arte digital em 2023

A casa de leilões de belas artes Sotheby's registrou "quase US$ 35 milhões" em vendas de arte digital este ano. Os números foram fornecidos por Michael Bouhanna, vice-presidente da empresa e chefe de arte digital, que chamou 2023 de "um dos anos mais empolgantes para a arte digital".

Em 23 de dezembro, Bouhanna concluiu os resultados do ano da Sotheby's em relação à arte digital em sua conta no X (antigo Twitter). Em 2023, a Sotheby's realizou seu primeiro leilão ao vivo de arte digital com 300 participantes e US$ 12 milhões em vendas. Também registrou a taxa mais alta para uma obra de arte digital até o momento, vendendo o token não fungível (NFT) sob o título "Ringers #879", criado pelo artista digital Dmitri Cherniak, por US$ 6,2 milhões.

Ao todo, a casa realizou mais de 25 leilões, focando exclusivamente em arte digital ou incluindo-a em vendas de arte contemporânea. A empresa também lançou seu mercado on-chain para o comércio secundário de NFTs, chamado Sotheby's Metaverse.

De acordo com Bouhanna, no próximo ano, a Sotheby's se concentrará em "apoiar criadores e aprimorar suas estratégias de mercado primário". O Cointelegraph entrou em contato para obter mais detalhes.

A casa de leilões britânico-americana de 279 anos fez sua primeira aparição no cenário de NFT em abril de 2021, quando leiloou a obra de um artista digital pseudônimo conhecido como Pak. Desde então, a Sotheby's realizou várias vendas recordes de arte digital.

Com uma recente alta do Bitcoin, o espaço NFT teve um retorno, com o volume total de negociações se aproximando de US$ 1 bilhão em novembro. Durante esse mês, o valor médio das transações de NFT aumentou 114%, passando de US$ 126 para US$ 270, sugerindo que os usuários estão mais dispostos a realizar negociações de maior valor do que nos meses anteriores.

