Carteira de bitcoin é reativada após oito anos com lucro de R$ 95 milhões

Dados da ferramenta de monitoramento de transações em blockchain Whale Alert revelaram uma história curiosa na quarta-feira, 22. Uma carteira de bitcoin, que não era movimentada há mais de oito anos, voltou a ficar ativa - e com um saldo mais de 4 mil vezes maior do que quando foi "abandonada".

A carteira continha 400 bitcoins, adicionados em 2012, quando essa quantidade de criptomoedas era equivalente a 4.335 dólares. Desde então, nenhuma movimentação foi realizada e, ao ser reativada nesta quinta, o saldo intocado da carteira já valia 17,9 milhões de dólares - ou quase 95 milhões de reais.

💤 A dormant address containing 400 #BTC (17,427,633 USD) has just been activated after 8.8 years (worth 4,335 USD in 2012)!https://t.co/cjfPm7B5Qe — Whale Alert (@whale_alert) September 22, 2021

Como os dados registrados no blockchain do bitcoin são públicos, é possível que qualquer pessoa verifique transações, saldos e quaisquer outras informações que circulam na rede. Assim, ferramentas como a Whale Alert monitoram as movimentações com o objetivo de entender e prever movimentos do mercado.

Apesar disso, não é possível saber maiores detalhes sobre as movimentações. No caso da carteira "adormecida", por exemplo, não se sabe se era uma carteira de fato esquecida, se o seu proprietário havia perdido a senha de acesso, se simplesmente decidiu apostar em uma alta de longo prazo ou várias outras teorias e possibilidades.

A ideia de deixar o bitcoin guardado intencionalmente por todo esse período, entretanto, parece mais difícil, já que a criptomoeda é negociada atualmente a 44 mil dólares, valor 30% menor do que a máxima história do ativo, de 64 mil dólares, registrada em abril.

De qualquer forma, mesmo com o preço do bitcoin bastante abaixo do seu recorde, o valor da carteira ainda é mais de 4 mil vezes maior do que há oito anos, garantindo um lucro multimilionário ao investidor.

Nesta quinta-feira, 23, a maior criptomoeda do mundo opera em alta, depois de um começo de semana conturbado. O bitcoin é negociado a 44.800 dólares, com quase 4% de ganhos nas últimas 24 horas. Apesar do bom desempenho, outras criptomoedas registraram movimentos de alta muito mais intensos nesta quinta-feira.

