Cartaz de "compre bitcoin" que viralizou na internet é vendido por R$ 5 milhões em leilão

Um "cartaz" com a frase "compre bitcoin" escrita em uma folha de caderno foi vendido na última quarta-feira, 24, pelo valor de US$ 1 milhão (mais de R$ 5,1 milhões, na cotação atual) durante um leilão. A peça ficou famosa não pela frase, mas pela circunstância em que apareceu, viralizando na internet em 2017.

A história começou em 2017, durante uma audiência de Janet Yellen no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos. À época, Yellen era a presidente do Federal Reserve. E, durante sua fala, um jovem chamou a atenção ao aparecer atrás de Yellen com o cartaz feito à mão.

O responsável pela ação foi Christian Langalis. Ele chegou a ser escoltado para fora do prédio do Congresso dos Estados Unidos e acusado de violar as regras da instituição. Mas, enquanto isso, a imagem de Langalis, o cartaz e Yellen acabou viralizando na internet, rendendo memes e muita discussão.

Em julho de 2017, quando o caso ocorreu, o bitcoin valia cerca de US$ 2 mil e ainda era um ativo pouco conhecido, mas já bastante defendido por entusiastas do projeto. Desde então, a criptomoeda viu sua adoção disparar e, atualmente, é cotada em mais de US$ 60 mil.

A aparição de Langalis e seu cartaz foi breve, mas se tornou um dos momentos mais famosos para os investidores da criptomoeda. A fama em torno do "cartaz" fez com que ele fosse vendido nesta semana pelo valor de 16 bitcoins, pouco mais de US$ 1 milhão, considerando a cotação atual do ativo.

O leilão foi realizado em um bar temático de criptomoedas em Nova York e o valor será usado para financiar as operações da startup Tirrel Corp, que busca criar uma carteira digital ligada à Lightning Netowork, rede que busca aumentar a escalabilidade e velocidade de transações com bitcoin.

Responsável pelo leilão, a Scarce.City afirmou que o valor pago foi o maior já registrado na plataforma. Entretanto, a identidade do comprador ainda é desconhecida, sendo descrito apenas como "um dos investidores originais do bitcoin que ninguém nunca ouviu falar sobre".