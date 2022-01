Carrefour fecha parceria e vai aceitar pagamento em criptomoedas

A gigante mundial de supermercados Carrefour anunciou uma parceria com a Weex Capital, empresa provedora de caixas eletrônicos de bitcoin e criptomoedas para a instalação de caixas eletrônicos de criptoativos nas unidades da varejista.

Inicialmente, a parceria prevê a instalação de caixas eletrônicos de bitcoin nos supermercados da rede na Espanha. Contudo, uma expansão da parceria para outras nações como o Brasil não está descartada.

Por meio da parceria, clientes do Carrefour e investidores de criptomoedas, poderão comprar e vender criptoativos nas unidades da rede sem a necessidade de realizar procedimentos de "conheça seu cliente (KYC)", já que a Weex Capital é focada na privacidade de seus usuários.

No entanto, as compras e vendas são restritas ao valor de 990 euros.

Blockchain

O Carrefour foi um dos primeiros grandes varejistas globais a adotar a tecnologia das criptomoedas, o blockchain, para aumentar a rastreabilidade de seus produtos. O sitema de rastreamento blockchain do Carrefour permite a consumidores rastrearem cadeias de suprimentos de 20 itens, incluindo carne, leite e frutas desde as fazendas até as lojas, permitindo que eles evitem produtos com organismos modificados, antibióticos e pesticidas.

O varejista inicialmente começou a trabalhar no sistema de rastreamento com a IBM, aderindo em 2018 à rede de rastreamento de alimentos baseada em blockchain da empresa, chamado de Food Trust, junto a redes de supermercados e empresas de varejo como Nestlè SA, Dole Food Co., McCormick e Co., McLane Co., Tyson Foods Inc., Unilever NV, entre outras.

Desde então, segundo Emmanuel Delerm, gestor do projeto blockchain do Carrefour, a rede registrou um aumento nas vendas.

"O melão vendeu de forma mais rápida que no ano anterior graças à tecnologia blockchain. Tivemos impacto positivo na venda de frango com relação ao frango sem blockchain”, disse.

No ano passado o varejista anunciou, no Brasil, a expansão de seu sistema de rastreabilidade de produtos com blockchain, incluindo também frutas citrícas, como lanranja pêra, laranja bahia, laranja lima e tangerinas da linha "Sabor & Qualidade".

Desta forma, a gigante mundial de hipermercados vai ampliar os produtos comercializados em suas lojas por meio do uso da tecnologia que deu vida ao bitcoin.

O Carrefour destaca que o blockchain é uma tecnologia-chave para as redes de suprimento, pois proporciona maior transparência e permite que os clientes revisem todo o processo de distribuição.

