Cardano valoriza mais de 50% em 2023 e atividade de grandes investidores dispara

A ada, criptomoeda do blockchain Cardano, começou 2023 com o segundo melhor desempenho dentre as maiores do mercado. Até esta terça-feira, 14, ela acumula uma valorização de 53,15% segundo dados do CoinMarketCap, superando pares como o bitcoin e o ether. E um relatório recente aponta para alguns sinais positivos que o projeto tem dado nos últimos dias.

Um analista da plataforma de inteligência de dados Santiment observou no relatório que a ada "passou por suas provações e tribulações como um ativo de grande capitalização nos últimos dois anos", mas que agora investidores e apoiadores parecem estar retornando à Cardano.

Nesse sentido, o texto apresenta alguns "sinais positivos" identificados nos últimos dias. O primeiro foi uma disparada nas transações dos chamados investidores "baleia", que possuem uma grande quantidade da criptomoeda. Em janeiro, eram 300 transações por dia em ada acima de US$ 100 mil, e agora são cerca de 1.700, superando as últimas máximas, em novembro de 2022.

O analista destaca ainda que os investidores "baleia" e "tubarão" que possuem entre 10 mil e 10 milhões de adas intensificaram a acumulação do criptoativo desde novembro do ano passado, quando ocorreu o colapso da FTX. Atualmente, eles possuem cerca de 659 mil tokens, equivalentes a US$ 235 milhões.

O relatório pontua ainda que as taxas de lucro dos traders retornaram ao negativo, o que é positivo já que "geralmente, você quer entrar em posições quando há 'sangue nas ruas'". Os números indicam que "há um risco menor em comprar agora em relação a um tempo médio na história da Cardano".

Mesmo assim, a Santiment observa que também existem alguns sinais de alerta no blockchain. Um deles é a grande quantidade da criptomoeda que segue dormente, sem ser movimentada por investidores. Atualmente, o tempo médio em que esses ativos ficam sem movimentação é de 407 dias, mostrando que "a circulação continua a enfrentar desafios".

Além disso, o analista aponta que o número diário de endereços que interagem com a rede da ada teve "algumas altas encorajadoras", mas segue distante de números mais positivos observados anteriormente, como antes de novembro de 2022.

"No momento, parece que há mais motivos para se empolgar do que ruins para a Cardano. Há o fato de que o sentimento do trader em relação à ada é ligeiramente negativo no momento, o que é outro bom sinal de que uma explosão de preço pode surpreender a comunidade cansada. Mesmo assim, queremos continuar monitorando esse grande aumento na atividade das baleias e garantir que o bitcoin permaneça sustentado para que a Cardano floresça", conclui o relatório.

Além de um ambiente macroeconômico mais favorável, com uma melhora da inflação nos Estados Unidos alimentando apostas em um fim de ciclo de alta de juros em breve, a criptomoeda da Cardano foi beneficiada pela atividade maior no blockchain, representando um aumento de demanda pelo ativo.

A principal novidade da rede que animou os investidores foi o lançamento da sua primeira stablecoin - uma criptomoeda atrelada a outro ativo - descentralizada, o Djed. O ativo, pareado ao dólar, ajudou a aumentar o uso da rede por usuários após estrear no fim de janeiro de 2023.

Já nesta terça-feira, 14, a rede passará pela sua primeira grande atualização desde a Vasil. Apelidada de Valentine - como uma referência ao Dia de São Valentim -, a atualização busca facilitar o desenvolvimento de aplicativos descentralizados (dApps) e aumentar a interoperabilidade da Cardano com outros blockchains, o que pode ajudar a incrementar a atividade de usuários no futuro e beneficiar a ada.

