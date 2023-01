Cardano planeja expansão com novos lançamentos e anima investidores

A equipe de desenvolvedores da Cardano lançará um kit de ferramentas de software no final deste mês que permitirá aos desenvolvedores implantar sidechains personalizadas a rede com o objetivo de melhorar a usabilidade e a escalabilidade do ecossistema.

A notícia foi anunciada em 12 de janeiro pela Input Output Global (IOG), uma empresa de engenharia blockchain fundada por Charles Hoskinson e anteriormente conhecida como Input Output Hong Kong (IOHK). O anúncio incluiu a documentação técnica oficial do kit de ferramentas.

⛓️ The #Cardano sidechain toolkit was previewed at #IOScotFest, and we’re happy to share the first iteration is out now. Here’s the lowdown on this exciting new project! https://t.co/Ny9tQuJh5K — Input Output (@InputOutputHK) January 12, 2023

"O kit de ferramentas para as sidechains da Cardano foi visualizado no IOScotFest e estamos felizes em compartilhar que a primeira iteração já está disponível. Aqui está o resumo deste novo projeto emocionante!", publicou a Input Output no Twitter.

Os desenvolvedores do IOG já usaram o kit de ferramentas para construir uma rede de teste pública de uma sidechain compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM) como uma “prova de conceito”. Quando a auditoria estiver concluída, qualquer pessoa poderá implantar aplicativos descentralizados, criar contratos inteligentes e mover tokens entre diferentes redes de teste.

O kit de ferramentas também permitirá que os criadores das sidechains escolham seu próprio mecanismo de consenso, além de outros recursos específicos dos aplicativos.

Uma sidechain é uma blockchain independente que funciona adjacente à blockchain principal, geralmente chamada de mainnet. As sidechains geralmente tentam adicionar escalabilidade à rede principal, que, por sua vez, têm como prioridade a descentralização e a segurança.

A IOG espera que o desenvolvimento da sidechain “abra caminho para a adoção em massa” do ecossistema da Cardano e “espera ver uma família de sidechains Cardano e cadeias parceiras emergindo” em um futuro próximo.

Entre as “redes parceiras” que Hoskinson gostaria de ver na Cardano está a Solana. O fundador da Cardano declarou em uma sessão de perguntas e respostas transmitida em 10 de dezembro que Cardano poderia alavancar a velocidade da rede de Solana enquanto a Solana se beneficia da infraestrutura e da segurança da Cardano.

Comunidade da Cardano se empolga

A notícia deixou os fãs da Cardano empolgados, com um membro da comunidade esperando que Cardano experimente uma alta de preço semelhante à do Ethereum em 2020-2021, quando muitas sidechains, redes de camada 2 e tokens de utilidade foram lançados no ecossistema da rede líder de contratos inteligentes.

2023 is the Year of #Cardano sidechains - Midnight privacy sidechain

- Sidechains Toolkit EVM compatible

- Milkomeda, first Cardano sidechain

- ...more to come Do you remember what happened when people started to build sidechains/tokens on Ethereum?

Take that and make it x10. https://t.co/n8KWCX2SVh — Cardano Hieronymus (@CardanoHumpback) January 12, 2023

"2023 é o ano das sidechains da Cardano

- Sidechain de privacidade Midnight

- Ferramentas para sidechains compatíveis com a EVM

- Milkomeda, primeira sidechain Cardano

- ...mais por vir

Você se lembra do que aconteceu quando as pessoas começaram a construir sidechains/tokens na Ethereum?

Pegue isso e multiplique por dez", publicou um usuário no Twitter.

Outro membro da comunidade de entusiastas da Cardano chamou a implantação do kit de ferramentas de uma “grande jogada” que irá “espalhar o uso de sidechains pela Cardano” nos próximos meses:

Great move by @InputOutputHK I believe this help spread the usage of Sidechains for Cardano which is a good strategy if it evolves to use mithril / state proofs As a core contributor to @Milkomeda_com we will continue to lead 🫡 and hopefully support others to join https://t.co/auqp2TkEg1 — nicoarq (@NicoArqueros) January 12, 2023

"Grande jogada da Input Output. Acredito que isso ajude a espalhar o uso de Sidechains na Cardano, que é uma boa estratégia de evolução para usar mithril/provas de estado. Como colaborador principal do Milkomeda, continuaremos a liderar e esperamos apoiar outros que queirão se juntar a nós", publicou um usuário no Twitter.

No entanto, o IOG observou que o kit de ferramentas não servirá como uma “solução completa.”

“Existem algumas áreas em que melhorias são necessárias, como a experiência de pontes, o mecanismo de recompensas SPO e o modelo de segurança. Todas essas áreas serão trabalhadas pela comunidade à medida que avançamos – com cuidado e firmeza – colaborando com feedback, pensamentos e recomendações.”

Além do lançamento das sidechains, o protocolo em breve introduzirá estilos de contabilidade paralelos como parte de sua “fase Basho” para melhorar a interoperabilidade no ecossistema Cardano, de acordo com o roadmap.

Esta não é a primeira solução de sidechain que a IOG integra à Cardano, já tendo construído uma sidechain compatível com EVM mais básica em julho para iniciar o desenvolvimento das sidechains.

A Cardano também passou por seu hard fork mais significativo – a atualização Vasil – em setembro, que tornou a implantação de contratos inteligentes mais eficiente e permitiu que aplicativos descentralizados fossem executados na rede a custos mais baixos.

O preço do token da Cardano, a ADA ,no momento da publicação era de US$ 0,3313, registrando um aumento de 22,7% nos últimos sete dias.

