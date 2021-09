Cardano investe US$ 100 milhões em DeFi, NFTs e conteúdo educacional

A Emurgo, braço comercial e de venture capital da Cardano, está investindo 100 milhões de dólares em finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e iniciativas educacionais sobre o quarto maior blockchain do mundo.

O investimento, anunciado durante a conferência Cardano Summit 2021, no domingo, 26, pretende “acelerar o desenvolvimento do ecossistema da Cardano”, afirma o CEO da Emurgo, Ken Kodama. “Nós vamos criar uma operação dedicada em 2022”, afirmou Kodama, no Twitter, após o anúncio oficial.

A Emurgo é uma das entidades fundadoras da Cardano e promove soluções para desenvolvedores, empresas e governos.

O setor de investimento da Cardano também anunciou que está investindo na Adanian Labs, empresa africana de inteligência artificial, blockchain e tecnologias inteligentes.

