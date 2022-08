Cardano enfrenta problemas: entenda o que está acontecendo com o 8º maior blockchain do mundo

O fundador do Cardano, Charles Hoskinson, continuou a refutar as alegações de que a rede de testes da Cardano está “catastroficamente quebrada”, o que implica a necessidade de finalmente avançar com o hard fork Vasil há muito adiado. "Hard forks", no mundo das criptomoedas, significam bifurcações na rede blockchain, que abriga a oitava maior criptomoeda do mundo.

Em um tópico no Twitter no domingo, Hoskinson compartilhou sua frustração com alguns dos vídeos alegando que a rede de teste da Cardano tem um problema “catastrófico”.

O desenvolvedor alegou que a rede de testes está "catastroficamente quebrada" devido a um bug não descoberto no Nó versão 1.35.2 da Cardano, que cria bifurcações incompatíveis — que conseguiram escapar do radar dos testes anteriores.

Após o bug, a Cardano lançou seu novo software cliente, Cardano Node v1.35.3, em duas redes de teste separadas.

No entanto, o desenvolvedor da Cardano, Adam Dean, observou que, como a maioria dos operadores atualizou para a v1.35.2 para simular o hard fork Vasil, a v1.35.3 também é “incompatível e incapaz de sincronizar” com a rede de teste original, e as duas redes de teste estão “sem histórico de blocos. ”

Hoskinson, no entanto, argumentou que o problema de codificação encontrado nessa versão do nó foi removido na atualização 1.35.3, compartilhando sua frustração de que testes adicionais levariam a mais atrasos no hard fork:

“É claro que poderíamos, como comunidade, atrasar o lançamento do Vasil por alguns meses para testar novamente o código que já foi testado uma dúzia de vezes e já está em execução. Isso vale a pena para todos os desenvolvedores de DApp que estão esperando por essa atualização há quase um ano?”

Durante uma rodada de perguntas e respostas na última sexta-feira, Hoskinson também disse que houve uma “narrativa injusta” flutuando em torno da Cardano e seus problemas com a rede de teste, que ele chamou de “incrivelmente corrosivos e prejudiciais”.

“Você não pode confundir uma rede de teste com falha com a rede principal porque as redes de teste são construídas e destruídas o tempo todo neste setor. Essa é a função delas. [...] Eles não vão de forma alguma prejudicar a própria Cardano.”

No domingo, Hoskinson observou que “a realidade de algo tão grande e complexo é que alguém pode ser facilmente preso pelas coisas que não estão funcionando bem e esquecer as coisas que estão”.

Ele acrescentou que um dos resultados do hard fork Vasil será um novo processo de governança e estruturas mais inclusivas que levarão a “códigos mais úteis” e “desenvolvimentos mais rápidos”.

“Momentos que nos dão a chance de mudar e crescer. Vamos terminar o Vasil juntos e depois vamos para um terreno mais alto e corrigir alguns dos pecados originais do projeto para que a Cardano também possa crescer para o próximo nível. ”

O hard fork Vasil já foi adiado várias vezes neste ano, sendo o mais recente adiamento no final de julho devido a problemas identificados na testnet. No entanto, Hoskinson disse durante a sessão de perguntas que está otimista de que o hard fork Vasil será feito “imediatamente”.

“Os recursos estão lá, eles funcionaram, foram testados minuciosamente e há um alto grau de confiança neles. Não há razão para não ultrapassar a linha de chegada em breve.”

O ADA da Cardano estava US$ 0,45 na segunda-feira, tendo caído 18,5% na última semana.

"Este cenário traz grande incerteza quando o roadmap do projeto, conhecido pelos consistentes atrasos. Com a aproximação da atualização da rede Ethereum, podemos ver uma pressa maior pelas redes de contratos inteligentes concorrentes, incluindo o risco de adiantar processos importantes de segurança", afirmou Nicholas Sacchi, head de research na Mynt, nova plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok